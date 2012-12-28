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Три 83-летние пенсионерки передали деньги мошенникам за спасение попавших в ДТП родственников
Происшествия
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сегодня, 14:52
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Три 83-летние пенсионерки передали деньги мошенникам за спасение попавших в ДТП родственников
Пожилые женщины отдали от 100 000 до 200 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, первой позвонили от имени самой попавшей в ДТП родственницы и попросили денег на лечение. Пенсионерка передала курьеру 200 000 рублей.
Ещё одна 83-летняя женщина, обманутая по той же схеме, отдала мошенникам 150 000 рублей. А третья лишилась 100 000 рублей. По всем трём фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
43-летней липчанке позвонили и предложили заработать на «Вайлдберрис». Она решила попробовать и перевела мошенникам 309 000 рублей. По той же схеме был обманут 33-летний мужчина: он решил заработать уже на другом маркетплейсе — на «Озон» и лишился 16 000 рублей.
54-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» мошенников 266 000 рублей.
Ещё одну женщину обманули на 250 000 рублей, попросив вернуть якобы ошибочно переведенные ей деньги.
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