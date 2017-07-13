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51 минуту назад

Выпускников прошлых лет ждут за результатами ЕГЭ

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#ЕГЭ #образование
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Выпускников прошлых лет ждут за результатами ЕГЭ

Сегодня официальный день ознакомления с результатами единого государственного экзамена по всем предметам.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 13 июля объявлено официальным днём ознакомления с результатами единого государственного экзамена по всем предметам (экзамены прошли 1 июля) для выпускников прошлых лет (в том числе выпускников учреждений среднего профессионального образования), обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования.

Ознакомиться с результатами экзаменов можно сегодня в департаменте образования (ул. Космонавтов, 56а, каб. 416,) с 9:00 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00).

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#ЕГЭ #образование
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