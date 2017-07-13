На улице Скороходова спиленные деревья свалили в канаву

В Управлении главного смотрителя Липецка разбираются в ситуации.

В редакцию GOROD48 прислали открытое письмо к администрации города Липецка.

- Просим вас немедленно разрешить проблему, возникшую в результате опила аварийных деревьев в районе улицы Скороходова 44, - говорится в сообщении. - Ранее от жителей близлежащих домов неоднократно поступали заявления на oпил аварийных деревьев. Жильцы долго не могли дождаться решения этой проблемы. В результате спустя 2 года деревья все-таки спилили по частям, но городская служба не удосужилась убрать с территории опила весь мусор в виде пеньков и веток, который полностью завалил находящуюся рядом с деревьями канаву. Дело в том, что через эту канаву проходят дождевые сточные воды, и при обильных осадках вода просто не сможет уходить по канаве, ибо она завалена распиленными деревьями. Более того, это приведет к моментальному подтоплению близлежащей жилой территории. Этот район уже неоднократно топило в результате плохой работы ливневок, а теперь еще и канава забита напрочь! Просим администрацию и службу уборки города откликнуться на нашу просьбу и очистить канаву от мусора скопившегося в результате опила аварийных деревьев.



Как сообщили GOROD48 в Управлении главного смотрителя Липецка, жалоба уже нашла адресата.

- Если бы опиловка деревьев проводилась в рамках муниципального контракты — такого бы не допустили, - отметили в управлении. - Сегодня мы проедем на место и всё проконтролируем. Но ещё раз отметим: если бы эти работы проводила специализированная организация — такого бы не допустили, деревья бы не оставили в таком виде. У нас на подряде работает «Зеленхоз» - его сотрудники никогда бы не свалили остатки порубленных деревьев в канаву, потому что «Зеленхоз» тоже проводит очень большую работу для предотвращения паводка. Мы будем разбираться в ситуации.