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На улице Скороходова спиленные деревья свалили в канаву

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#благоустройство #деревья
На улице Скороходова спиленные деревья свалили в канаву

В Управлении главного смотрителя Липецка разбираются в ситуации.

В редакцию GOROD48 прислали открытое письмо к администрации города Липецка. 

- Просим вас немедленно разрешить проблему, возникшую в результате опила аварийных деревьев в районе улицы Скороходова 44, - говорится в сообщении. - Ранее от жителей близлежащих домов неоднократно поступали заявления на oпил аварийных деревьев. Жильцы долго не могли дождаться решения этой проблемы. В результате спустя 2 года деревья все-таки спилили по частям, но городская служба не удосужилась убрать с территории опила весь мусор в виде пеньков и веток, который полностью завалил находящуюся рядом с деревьями канаву. Дело в том, что через эту канаву проходят дождевые сточные воды, и при обильных осадках вода просто не сможет уходить по канаве, ибо она завалена распиленными деревьями. Более того, это приведет к моментальному подтоплению близлежащей жилой территории. Этот район уже неоднократно топило в результате плохой работы ливневок, а теперь еще и канава забита напрочь! Просим администрацию и службу уборки города откликнуться на нашу просьбу и очистить канаву от мусора скопившегося в результате опила аварийных деревьев.

Как сообщили GOROD48 в Управлении главного смотрителя Липецка, жалоба уже нашла адресата.

- Если бы опиловка деревьев проводилась в рамках муниципального контракты — такого бы не допустили, - отметили в управлении. - Сегодня мы проедем на место и всё проконтролируем. Но ещё раз отметим: если бы эти работы проводила специализированная организация — такого бы не допустили, деревья бы не оставили в таком виде. У нас на подряде работает «Зеленхоз» - его сотрудники никогда бы не свалили остатки порубленных деревьев в канаву, потому что «Зеленхоз» тоже проводит очень большую работу для предотвращения паводка. Мы будем разбираться в ситуации. 

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#благоустройство #деревья

Комментарии (5)

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Санёк

11 минут назад
Если бы да кабы , а если у вас есть зеленхоз то какого ху....вы левой организации эти подряды раздаёте а сами что только за проценты от сделанных работ можете гордиться. А потом у вас всё топит , а вы смотрите и контролируете идиоты.
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И ШО ?

18 минут назад
Це Шанхай(
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Эх, работнички

27 минут назад
Они, видите ли, проконтролируют! Вместо того, чтобы заниматься наведением порядка в городе, они контролируют. Контролеров-бездельников у нас - полстраны, а вот деревья опилить и мусор убрать некому.
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Ха

35 минут назад
Ата та надо жкх
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123 таксист

42 минуты назад
Россия большая потому все и срут где попало надо вводить огромнейшие суммы штрафов за такие деяния
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