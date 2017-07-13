За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 июля в Задонском районе в 12.20 на автодороге Стебаево – Задонск – Долгоруково 63-летний водитель «Ниссана» насмерть сбил 45-летнюю женщину.

В селе Тербуны 20-летний водитель «ВАЗ-2114» вне пешеходного перехода допустил наезд на 54-летнюю женщину и двух детей 5 и 7 лет. В результате женщину с травмами госпитализировали, а детей после оказания помощи отпустили домой.

В Липецке в 18.00 на улице Белана 24-летний водитель «Тойоты» допустил наезд на 24-летнего парня, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1490 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 10, неиспользование ремней безопасности – 60, превышение скорости – 1028, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 44.