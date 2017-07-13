Происшествия

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Водитель «Ниссана» насмерть сбил 45-летнюю женщину

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#авария #ДТП
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Водитель «Ниссана» насмерть сбил 45-летнюю женщину

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 июля в Задонском районе в 12.20 на автодороге Стебаево – Задонск – Долгоруково 63-летний водитель «Ниссана» насмерть сбил 45-летнюю женщину.

В селе Тербуны 20-летний водитель «ВАЗ-2114» вне пешеходного перехода допустил наезд на 54-летнюю женщину и двух детей 5 и 7 лет. В результате женщину с травмами госпитализировали, а детей после оказания помощи отпустили домой.

В Липецке в 18.00 на улице Белана 24-летний водитель «Тойоты» допустил наезд на 24-летнего парня, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1490 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 10, неиспользование ремней безопасности – 60, превышение скорости – 1028, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 44.


5 1735
#авария #ДТП
2

Комментарии (5)

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Всем

1 минуту назад
Цыц
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Маруся.

21 минуту назад
ККК, а ты,судя по комменту, в штанах и с яйцами,считаешь себя мужиком,а по факту хуже гнилой базарной бабы кидаешься в брех на первую попавшуюся фразу?
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!

23 минуты назад
?, Чехол для Куя
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ККК

27 минут назад
?, самка фригидная?)
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?

54 минуты назад
Водители - мужики всегда же правы. Разбегайтесь кто куда. Убийцы.
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