Происшествия
57 минут назад
В Липецке пропала 13-летняя девочка
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Ребенок не дает о себе знать больше суток.
В Липецке разыскивается 13-летняя Алина Плотникова, которая 11 июля в 16:00 ушла из дома в поселке Матырский и до настоящего момента ее местонахождение не известно. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".
Всех кто видел Алину или знает, где она находится просят позвонить в полицию или волонтерам ЛООО "Поиск пропавших детей".
Всех кто видел Алину или знает, где она находится просят позвонить в полицию или волонтерам ЛООО "Поиск пропавших детей".
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