В Липецке пропала 13-летняя девочка

Ребенок не дает о себе знать больше суток.

В Липецке разыскивается 13-летняя Алина Плотникова, которая 11 июля в 16:00 ушла из дома в поселке Матырский и до настоящего момента ее местонахождение не известно. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".



Всех кто видел Алину или знает, где она находится просят позвонить в полицию или волонтерам ЛООО "Поиск пропавших детей".





