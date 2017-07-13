Происшествия

57 минут назад

В Липецке пропала 13-летняя девочка

1337
#пропавшие без вести
В Липецке пропала 13-летняя девочка

Ребенок не дает о себе знать больше суток.

В Липецке разыскивается 13-летняя Алина Плотникова, которая 11 июля в 16:00 ушла из дома в поселке Матырский и до настоящего момента ее местонахождение не известно. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".

Всех кто видел Алину или знает, где она находится просят позвонить в полицию или волонтерам ЛООО "Поиск пропавших детей".


1337
#пропавшие без вести

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