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Больше 100 липчан ушли служить на Балтийский флот

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#призыв #армия
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Больше 100 липчан ушли служить на Балтийский флот

Последняя отправка в армию уже состоялась.

15 июля официально завершается весенний призыв, стартовавший 1 апреля. 

Как сообщил GOROD48 начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Липецкой области Андрей Широков, в Липецкой области призыв фактически уже завершён: последняя отправка новобранцев из Липецкой области состоялась 10 июля, ребята уехали служить в Москву в войска Росгвардии.

Всего в ходе весеннего призыва в армию ушли около 1550 жителей Липецкой области, 80% из них будут служить в частях Западного военного округа.

280 липецких новобранцев — с высшим образованием, 257 получили военно-учётные специальности.

8 жителей региона ушли служить в научные роты в Тамбове, Воронеже и Москве.

Более 100 человек стали моряками — ребята отправились служить на Балтийский флот. Так что День военно-морского флота, который будет отмечаться 30 июля, - теперь и их профессиональный праздник.

Два человека призваны на альтернативную гражданскую службу. 

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#призыв #армия
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Комментарии (2)

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Tinka

14 минут назад
Российские врачи бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
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Липчанинъ

43 минуты назад
Получается только мариманам повезло. Будут служить как надо! Остальные по месту....разве это служба?
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