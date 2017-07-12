Больше 100 липчан ушли служить на Балтийский флот

Последняя отправка в армию уже состоялась.

15 июля официально завершается весенний призыв, стартовавший 1 апреля.

Как сообщил GOROD48 начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Липецкой области Андрей Широков, в Липецкой области призыв фактически уже завершён: последняя отправка новобранцев из Липецкой области состоялась 10 июля, ребята уехали служить в Москву в войска Росгвардии.

Всего в ходе весеннего призыва в армию ушли около 1550 жителей Липецкой области, 80% из них будут служить в частях Западного военного округа.

280 липецких новобранцев — с высшим образованием, 257 получили военно-учётные специальности.

8 жителей региона ушли служить в научные роты в Тамбове, Воронеже и Москве.

Более 100 человек стали моряками — ребята отправились служить на Балтийский флот. Так что День военно-морского флота, который будет отмечаться 30 июля, - теперь и их профессиональный праздник.

Два человека призваны на альтернативную гражданскую службу.