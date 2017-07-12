Культура
47 минут назад
Под Усманью устроят «Татарский вал»
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В рамках фестиваля покажут различные аспекты богатой казачьей культуры.
С 11 по 13 августа в селе Песковатка-Казачья Усманского района пройдёт Казачий фестиваль народной культуры «Татарский вал».
Как сообщает центр событийного туризма Липецкой области, это открытый казачий фестиваль, где каждого научат постоять за себя на мастер-классах по единоборствам, приемам самообороны и даже владению холодным оружием.
В рамках фестиваля покажут различные аспекты богатой казачьей культуры - она раскрывается в авторской песне, поэзии, православном творчестве. Также устроят катание на лошадях и байдарках.
Как сообщает центр событийного туризма Липецкой области, это открытый казачий фестиваль, где каждого научат постоять за себя на мастер-классах по единоборствам, приемам самообороны и даже владению холодным оружием.
В рамках фестиваля покажут различные аспекты богатой казачьей культуры - она раскрывается в авторской песне, поэзии, православном творчестве. Также устроят катание на лошадях и байдарках.
Фестиваль проводится на историческом месте, где сводный казачий отряд держал оборону от полчищ крымских татар.
Татарский вал — земляной вал, входивший в Белгородско-Симбирскую укреплённую линию, построенную для защиты Российского государства от набегов крымских и ногайских татар в XVII веке.
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