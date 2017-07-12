В Липецкую область вместе с теплом приходят дожди и гроза

В ближайшие трое суток под влиянием малоподвижного атмосферного фронта с запада в Липецкой области сохранится неустойчивая погода с грозами, ливнями, шквалистым усилением ветра, градом. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, местами грозы, днем умеренные, местами небольшие дожди также с грозой. Ветер южный, 5-10 м/сек, при грозе местами с порывами до 15-20 м/сек.. Температура ночью 12-17 градусов тепла, днем +22 +27.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди, возможна гроза. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

13 июля стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 9 градусов тепла.