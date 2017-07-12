Нарушителей в липецких лесах ищут на 97 мопедах

Липецкие лесоводы работают в усиленном режиме.

Как сообщает РОслесхоз, в пожароопасный сезон работники лесного хозяйства ежедневно проводят патрулирование на землях лесного фонда по 76 маршрутам протяженностью 3580 км на 50 малых лесопатрульных комплексах и на 97 мопедах. Общая численность патрульных групп составляет ежедневно более 300 человек. Лесные инспекторы выявляют нарушителей, которые не соблюдают правила пожарной безопасности в лесах.



Для проведения противопожарной агитации лесники выезжают в ближайшие деревни и села, а также к торговым центрам. Предупреждают, разъясняют и информируют население о правилах пожарной безопасности в лесах. Настойчивость инспекторов объяснима. Разведение костров на природе или на даче сегодня может изрядно ударить по карману. Ведь в условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются. Суммы штрафов до 5 тысяч рублей для обычных людей, а для организаций - до 500 тысяч рублей.



Для функционирования системы видеонаблюдения на вышках операторов сотовой связи установлено 14 камер, которые позволяют проводить мониторинг пожарной опасности в лесах, наиболее подверженных риску возникновения лесных пожаров. Системой видеонаблюдения в текущем году вблизи границ лесного фонда удалось обнаружить более 50 загораний на землях сельхозназначения и не допустить распространения пожаров на земли лесного фонда.