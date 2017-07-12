Общество

45 минут назад

Нарушителей в липецких лесах ищут на 97 мопедах

3 338
#лес #охрана
Нарушителей в липецких лесах ищут на 97 мопедах

Липецкие лесоводы работают в усиленном режиме.

Как сообщает РОслесхоз, в пожароопасный сезон работники лесного хозяйства ежедневно проводят патрулирование на землях лесного фонда по 76 маршрутам протяженностью 3580 км на 50 малых лесопатрульных комплексах и на 97 мопедах. Общая численность патрульных групп составляет ежедневно более 300 человек. Лесные инспекторы выявляют нарушителей, которые не соблюдают правила пожарной безопасности в лесах.

Для проведения противопожарной агитации лесники выезжают в ближайшие деревни и села, а также к торговым центрам. Предупреждают, разъясняют и информируют население о правилах пожарной безопасности в лесах. Настойчивость инспекторов объяснима. Разведение костров на природе или на даче сегодня может изрядно ударить по карману. Ведь в условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются. Суммы штрафов до 5 тысяч рублей для обычных людей, а для организаций - до 500 тысяч рублей.

Для функционирования системы видеонаблюдения на вышках операторов сотовой связи установлено 14 камер, которые позволяют проводить мониторинг пожарной опасности в лесах, наиболее подверженных риску возникновения лесных пожаров. Системой видеонаблюдения в текущем году вблизи границ лесного фонда удалось обнаружить более 50 загораний на землях сельхозназначения и не допустить распространения пожаров на земли лесного фонда.
3 338
#лес #охрана

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

9

3 минуты назад
во работенка на мопедах по лесу рассекать, я бы тоже покатался
ответить

ЛЕСНИК ВИТАЛИК

33 минуты назад
97 МОПЕДОВ "КАРПАТЫ" (ИЗ МОЕГО ДЕТСТВА)!!!! КРУТО!!! СОВРЕМЕННО!!! ДАЖЕ ГЛАМУРНО!!! А РОСЛЕСХОЗ БУДЕТ ПРИЕЗЖАТЬ ИХ ПРОВЕРЯТЬ НА ЛОХОВСКИХ КРУЗАКАХ.
ответить

Я

37 минут назад
Земля принадлежит народу, а не лесному фонду.
ответить

Еще в рубрике

По новой дороге на Советской текут потоки воды
#вода #ливнёвка
1
По новой дороге на Советской текут потоки воды

12 минут назад

Общество
Пенсионерку обвиняют в культивировании мака
#наркотики
1
Пенсионерку обвиняют в культивировании мака

12 минут назад

Общество
У липчанина забрали кроссовки и три спортивных костюма
#контрафакт #торговля
У липчанина забрали кроссовки и три спортивных костюма

14 минут назад

Общество
Провал дороги на улице Кривенкова за делают к вечеру

15 минут назад

Общество
Липецкое транспортное ведомство увеличили в три раза
#постановление #штат #транспорт
2
Липецкое транспортное ведомство увеличили в три раза

31 минуту назад

Общество
Сергей Иванов проверил подготовку ко Дню города
#День города #Сергей Иванов
1
Сергей Иванов проверил подготовку ко Дню города

35 минут назад

Общество