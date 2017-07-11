Сергей Иванов назначил себе первого заместителя

Несколько кадровых решений, касающихся руководящего состава администрации города принял сегодня глава Липецка Сергей Иванов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первым заместителем главы администрации города с 11 июля 2017 года назначен Дмитрий Аверов, до сегодняшнего дня работавший заместителем главы администрации. Он продолжит курировать вопросы экономики, финансов, транспорта, потребительского рынка. В прежние годы именно этот функционал сохранялся за первым замом, и лишь в последние несколько лет ситуация изменилась. До недавнего времени в должности работал Евгений Губанов, оставивший ее накануне.





Заместителем главы администрации Липецка по вопросам градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений 11 июля назначен Михаил Щербаков, занимавший до этого дня должность начальника управления капитального строительства Липецкой области.





Михаил Александрович Щербаков родился 23 июля 1977 года в городе Липецке. Имеет три высших образования. В 1999 окончил Липецкий государственный педагогический институт по специальности «география», в 2004 – Липецкий финансово-экономический институт (банковское дело), в 2010-м – Московский институт экономики и управления в строительстве и промышленности (ПГС).

После окончания ЛГПИ служил в армии, с 2000 по 2003 годы работал на цемзаводе в рядовой должности. С 2003 года в главном управлении градостроительства и землеустройства администрации города Липецка, позже ставшем департаментом – ведущим специалистом, заместителем начальника отдела. В 2007 году переведен в управление строительства и архитектуры Липецкой области консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ. В феврале 2008 года назначен заместителем, а в декабре того же года начальником УКСа Липецкой области.