Общество

29 минут назад

Сергей Иванов назначил себе первого заместителя

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#назначения
Сергей Иванов назначил себе первого заместителя

Несколько кадровых решений, касающихся руководящего состава администрации города принял сегодня глава Липецка Сергей Иванов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первым заместителем главы администрации города с 11 июля 2017 года назначен Дмитрий Аверов, до сегодняшнего дня работавший заместителем главы администрации. Он продолжит курировать вопросы экономики, финансов, транспорта, потребительского рынка. В прежние годы именно этот функционал сохранялся за первым замом, и лишь в последние несколько лет ситуация изменилась. До недавнего времени в должности работал Евгений Губанов, оставивший ее накануне.

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Заместителем главы администрации Липецка по вопросам градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений 11 июля назначен Михаил Щербаков, занимавший до этого дня должность начальника управления капитального строительства Липецкой области.

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Михаил Александрович Щербаков родился 23 июля 1977 года в городе Липецке. Имеет три высших образования. В 1999 окончил Липецкий государственный педагогический институт по специальности «география», в 2004 – Липецкий финансово-экономический институт (банковское дело), в 2010-м – Московский институт экономики и управления в строительстве и промышленности (ПГС).

После окончания ЛГПИ служил в армии, с 2000 по 2003 годы работал на цемзаводе в рядовой должности. С 2003 года в главном управлении градостроительства и землеустройства администрации города Липецка, позже ставшем департаментом – ведущим специалистом, заместителем начальника отдела. В 2007 году переведен в управление строительства и архитектуры Липецкой области консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ. В феврале 2008 года назначен заместителем, а в декабре того же года начальником УКСа Липецкой области.

3 502
#назначения

Комментарии (3)

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Ну и бздну

2 минуты назад
Аферов кроме презентаций ни хрена не может. Он в Ростелекоме только листовки со своей жопорожей распространял. Сейчас без него там хоть какие-то подвиги пошли, мобильный интернет запустили. На своей новой работе начал только с косяков. Одни транспортные карты чего стоят. Липецк скоро будет городом приколов.
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Город. 48.

5 минут назад
Теперь дело за мером ! Результат его деетельности 0 гнать его в шею в колхоз быкам хвосты крутить!
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

14 минут назад
Липецкий пед - это уже понятно, какого интеллекта был мальчик! Родители * по принципу "хоть куда - нибудь". А география - даже не смешно... Ну, а все остальные дипломы купленные, тоже мне - бином Ньютона! Держись, Липецк!
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