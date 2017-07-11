Происшествия

9 минут назад

18-летний мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли в столкновении с «Ладой»

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#авария #ДТП

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, 3 погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 июля на автодороге Хлевное – Тербуны 50-летний водитель «ВАЗ-2104» не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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В Грязях в 22.20 на улице Коммунистической 17-летний скутерист не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате сам водитель и его 17-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу.

В Лебедяни на Шоссейном проезде 33-летний водитель «Лады-Калины» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом под управлением 18-летнего парня. В результате мотоциклист и его 17-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.

В Грязях в 12.14 на ул. Советской «Лада-219010» под управлением 65-летнего мужчины столкнулась с «Ауди» под управлением 38-летнего водителя. В результате две пассажирки иномарки 38-ми и 16-ти лет получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1512 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 64, превышение скорости – 1000, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 53

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#авария #ДТП

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