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18-летний мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли в столкновении с «Ладой»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, 3 погибли.
В Грязях в 22.20 на улице Коммунистической 17-летний скутерист не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате сам водитель и его 17-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу.
В Лебедяни на Шоссейном проезде 33-летний водитель «Лады-Калины» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом под управлением 18-летнего парня. В результате мотоциклист и его 17-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.
В Грязях в 12.14 на ул. Советской «Лада-219010» под управлением 65-летнего мужчины столкнулась с «Ауди» под управлением 38-летнего водителя. В результате две пассажирки иномарки 38-ми и 16-ти лет получили травмы.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1512 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 64, превышение скорости – 1000, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 53