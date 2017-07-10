Общество

сегодня, 16:37

Липецкие пешеходы за два дня попались на 60 нарушениях ПДД

251
#ГИБДД #пешеходы
Липецкие пешеходы за два дня попались на 60 нарушениях ПДД

Водители на "зебре" нарушали правила в два раза реже.

Всего за два дня проведения профилактического мероприятия, 6 и 7 июля, автоинспекторы выявили 30 случаев нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями и 58 – нарушения правил дорожного движения пешими участниками движения, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области..

– Водители должны помнить, что пешеходы – наиболее уязвимая категория участников дорожного движения, поэтому подъезжая к переходам необходимо снижать скорость. Пешеходы также в соответствии с ПДД имеют обязанности – они должны убедиться в том, что переход проезжей части безопасен, и только тогда начинать движение, говорит командир ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Липецкой области Олег Золотухин. – Взаимная вежливость на дороге поможет избежать трагедий.

Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

251
#ГИБДД #пешеходы

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#доска почета
Обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка» откроют 14 июля

5 минут назад

Общество
Зураб Церетели подарил липецкому музею свои произведения

5 минут назад

Общество
Обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка» откроют 14 июля

5 минут назад

Общество
В Добровском районе прошли сборы патриотов
#Родина #патриотизм
4
В Добровском районе прошли сборы патриотов

26 минут назад

Общество
Липецкие пешеходы за два дня попались на 60 нарушениях ПДД
#ГИБДД #пешеходы
Липецкие пешеходы за два дня попались на 60 нарушениях ПДД

59 минут назад

Общество
Потенциальных инвесторов в Липецк привлекают... перинатальным центром
4
Потенциальных инвесторов в Липецк привлекают... перинатальным центром

сегодня, 15:49

Общество