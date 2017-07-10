Липецкие пешеходы за два дня попались на 60 нарушениях ПДД

Водители на "зебре" нарушали правила в два раза реже.

Всего за два дня проведения профилактического мероприятия, 6 и 7 июля, автоинспекторы выявили 30 случаев нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями и 58 – нарушения правил дорожного движения пешими участниками движения, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области..

– Водители должны помнить, что пешеходы – наиболее уязвимая категория участников дорожного движения, поэтому подъезжая к переходам необходимо снижать скорость. Пешеходы также в соответствии с ПДД имеют обязанности – они должны убедиться в том, что переход проезжей части безопасен, и только тогда начинать движение, говорит командир ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Липецкой области Олег Золотухин. – Взаимная вежливость на дороге поможет избежать трагедий.

Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.