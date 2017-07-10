В центре Липецка под «Ауди» провалился асфальт

Водитель рассказывает, что чудом не застрял в яме

Сегодня днем рядом с Дворцом правосудия автомобиль «Ауди» провалился в яму.

Как рассказывает водитель иномарки, на дороге был лишь незначительный дефект. Вдруг правая часть машины резко нырнула, и раздался грохот. Как оказалось, под колесом резко провалился асфальт, в результате чего был поврежден бампер, порог и колесо.

- Хорошо, что машина проскочила, могло быть и хуже, - поделился своими впечатлениями с GOROD48 мужчина.

На место приехали инспекторы ДПС, которые зафиксировали происшествие и провели замеры ямы. Теперь автовладелец планирует искать виновников ненадлежащего содержания дороги