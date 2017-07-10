Происшествия

сегодня, 16:26

В центре Липецка под «Ауди» провалился асфальт

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#дтп
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В центре Липецка под «Ауди» провалился асфальт

Водитель рассказывает, что чудом не застрял в яме

Сегодня днем рядом с Дворцом правосудия автомобиль «Ауди» провалился в яму.

Как рассказывает водитель иномарки, на дороге был лишь незначительный дефект. Вдруг правая часть машины резко нырнула, и раздался грохот. Как оказалось, под колесом резко провалился асфальт, в результате чего был поврежден бампер, порог и колесо.

- Хорошо, что машина проскочила, могло быть и хуже, - поделился своими впечатлениями с GOROD48 мужчина.

На место приехали инспекторы ДПС, которые зафиксировали происшествие и провели замеры ямы. Теперь автовладелец планирует искать виновников ненадлежащего содержания дороги
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#дтп
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Комментарии (7)

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Ржунемагу

12 минут назад
Теперь машину не продаст , битая минус 90%
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Веня

13 минут назад
??...а где повреждения порога?...по всей видимости кто то просто проипал ямку и наехал на ее край...оттого и обвалилась она...смотрителю стрампон вставили?...на сухую?
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Юрист

28 минут назад
Делай диагностику, приговаривай всю подвеску, нанимай независимого и в суд! Там по полной имей смотрителя=)
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путкин

36 минут назад
земля проваливается под правосудием липецким
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Максим

47 минут назад
А резина то совсем лысая
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я

55 минут назад
Мелкая трещинка в бампере - это повреждение машины? Зато заголовок, как-будто машина провалилась целиком.
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Такое правосудие

сегодня, 16:33
Подмывает дворчик то, подмывает. Видать нагрешили немало, калмыкия все ближе, там уже посадки
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