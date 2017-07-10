Общество

29 минут назад

Дело о ДТП в Липецке рассмотрели в Верховном суде России

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#ДТП #авария #жалоба
Дело о ДТП в Липецке рассмотрели в Верховном суде России

Выводы липецких судей отменены.

Судебная коллеги по гражданским делам Верховного суда России отменила выводы апелляционной инстанции Липецкого областного суда. Обжалуемое определение касалось последствий ДТП. Теперь доводы сторон конфликта в Липецком областном суде рассмотрят снова.

Как указано в документах суда, столкновение автомобилей «Киа» и «Ниссан» произошло 7 ноября 2015 года в Липецке. Как выяснилось позже, виновник ДТП — водитель «Ниссана» - не имел страховки. Свой ущерб владелец «Киа» оценил в 640 030 рублей. Но суд решил взыскать с незастрахованного автомобилиста всего 626 710 рублей. Только в Верховном суде не согласились ни с выводами Правобережного райсуда, ни с определением Липецкого областного суда.

Причиной отмены вердиктов стало нарушение норм Гражданского процессуального кодекса.
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#ДТП #авария #жалоба

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