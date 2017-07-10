В среду снова ограничат продажу алкоголя

В связи с проведением мероприятий в рамках городского конкурса «Липецкий дворик-2017».

Управление потребительского рынка администрации города Липецка доводит до сведения липчан информацию об ограничении розничной продажи алкоголя в связи с проведением мероприятий в рамках городского конкурса «Липецкий дворик-2017».



12 июля с 16.00 до 19.00 согласован митинг-концерт по адресу: г.Липецк, ул. Московская, д.111.



Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.