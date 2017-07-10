Общество

3 минуты назад

В среду снова ограничат продажу алкоголя

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#алкоголь #сухой закон
В среду снова ограничат продажу алкоголя

В связи с проведением мероприятий в рамках городского конкурса «Липецкий дворик-2017».

Управление потребительского рынка администрации города Липецка доводит до сведения липчан информацию об ограничении  розничной продажи  алкоголя в связи с проведением мероприятий в рамках городского конкурса «Липецкий дворик-2017».

12 июля с 16.00 до 19.00 согласован митинг-концерт по адресу: г.Липецк, ул.  Московская, д.111.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия. 
8
#алкоголь #сухой закон

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