Липчан просят присылать ретро-фото Нижнего парка в городской музей

Приз - книга.

Сегодня на брифинге в мэрии директор муниципального музея народного и декоративной прикладного искусства Ирина Сулина рассказала о некоторых особенностях проведения традиционного фестиваля "Липецкое городище", сопутствующего Дню города.



Многое уже известно читателям. Например, то, что липчанам покажут игру в крокет. Новость в том, что 14 июля пройдёт первый чемпионат Липецка по этому виду спорта, в котором будут участвовать четыре команды. А 15-16 июля каждый желающий сможет взять уроки этой игры у инструкторов.



Вообще, главное - массовость. Ирина Сулина желает, чтобы а конкурсах и мероприятиях участвовало как можно больше людей. Одна из таких акций - фотографии липчан из Нижнего парка, сделанных в разное время. Фото из личных альбомов в музее ждут в электронном виде. Примечательно, что голосовать за лучшее фото будут липчане, которые придут в Нижний парк в дни Дня города. Для этого нужно будет приклеить стикер на понравившуюся фотографию. Победитель получит книгу "Липецк. Золотые страницы истории".



Липчан приглашают зайти на сайты мэрии и музея, чтобы узнать, где, когда и какие события состоятся.

