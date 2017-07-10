Общество

26 минут назад

Липчан просят присылать ретро-фото Нижнего парка в городской музей

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#День города

Приз - книга.

Сегодня на брифинге в мэрии директор муниципального музея народного и декоративной прикладного искусства Ирина Сулина рассказала о некоторых особенностях проведения традиционного фестиваля "Липецкое городище", сопутствующего Дню города.

Многое уже известно читателям. Например, то, что липчанам покажут игру в крокет. Новость в том, что 14 июля пройдёт первый чемпионат Липецка по этому виду спорта, в котором будут участвовать четыре команды. А 15-16 июля каждый желающий сможет взять уроки этой игры у инструкторов.

Вообще, главное - массовость. Ирина Сулина желает, чтобы а конкурсах и мероприятиях участвовало как можно больше людей. Одна из таких акций - фотографии липчан из Нижнего парка, сделанных в разное время. Фото из личных альбомов в музее ждут в электронном виде. Примечательно, что голосовать за лучшее фото будут липчане, которые придут в Нижний парк в дни Дня города. Для этого нужно будет приклеить стикер на понравившуюся фотографию. Победитель получит книгу "Липецк. Золотые страницы истории".

Липчан приглашают зайти на сайты мэрии и музея, чтобы узнать, где, когда и какие события состоятся. 
49
#День города

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