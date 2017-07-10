В Задонском районе в столкновении с грузовиком пострадали три человека

За трое суток в ДТП пострадали 14 человек, двое погибли.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек, 2 погибли.

7 в Ельце в 22.56 на автодороге «Дон» 20-летний водитель ГАЗ-2704 на перекрестке, по предварительным данным, столкнулся с «Ситроеном» под управлением 53-летнего мужчины, который с травмой госпитализирован.

В тот же день в Грязинском районе в 21.30 на автодороге «Орел – Тамбов» 57-летний водитель «Дэу-Нексии» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Тогда же в Лебедянском районе в 10.10 на автодороге «Павловское – Лебедянь»17-летний водитель мопеда не справился с управлением и допустил опрокидывание. С травмами он был доставлен в больницу.

8 июля в Задонском районе в 11.00 на автодороге «Дон» 48-летний водитель «Скани» столкнулся с «Киа» под управлением 44-летнего мужчины. В результате три пассажира легкового автомобиля, в том числе дети 7-ми и 6-ти лет, были доставлены в больницу.

В тот же день в Задонском районе в 18.00 на автодороге «Донское – Скорняково» 43-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением, и машина перевернулась. От полученных травм он скончался на месте.

9 июля в Липецке в 13.30 на ул. Ушинского 29-летний водитель «Киа», двигаясь задним ходом, допустил наезд 59-летнюю женщину, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 4290 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 23, неиспользование ремней безопасности – 210, превышение скорости – 2937, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 140.