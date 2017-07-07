В Липецкой области продолжают проверять работу терминалов в автобусах

Если льготников отказываются перевозить в полцены - с водителями и перевозчиками разбираются.

Индивидуальный предприниматель из Грязей, который 3 июля отказался везти льготницу по зелёной транспортной карте в полцены, объяснил, почему это произошло.Напомним, 3 июля GOROD48 рассказал, что в редакцию позвонили из Грязей. Там на маршруте 1А, принадлежащем ИП Коровину, отказались перевозить пассажирку по льготной транспортной карте, обеспечивающей 50% скидку на проезд. Водитель заявил женщине, что терминал у него не работает, и что она должна заплатить полную стоимость. Мол, не нравится — выходите из автобуса. А все претензии — к собственнику, мобильный телефонм которого указан в салоне маршрутки.

- Эта пассажирка мне уже тоже звонила, - сообщил в понедельник GOROD48 частный перевозчик из Грязей Сергей Коровин. - Да, терминал у нас пока не работает. Но карточки водителям мы раздали. Да и вообще, с какой стати я должен возить льготников с картами в полцены, остальные 50% нам кто оплатит?!

Но вот когда к перевозчику нагрянули проверяющие - он резко изменил свою трактовку ситуации. Индивидуальному предпринимателю, который был уличён в завышении стоимости проезда для льготников, пришлось оправдываться. Как сообщает пресс-служба управления потребрынка, по его словам, виноват во всём водитель - мол, 3 июля он был первый день на работе и не знал о нововведениях, с которыми водительский состав транспортного предприятия познакомили на иснтуктаже ещё в пятницу.

В Грязях проблем с транспортными картами ещё больше, чем в Липецке: и терминалы зачастую не работают, и пополнить карту негде - в банке принимать платежи на транспортную карту пока не начали, на автостанции - тоже. Так что карты льготники получили, но у тех, кто не съездил в Липецк, денег на них пока нет.

