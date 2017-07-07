Общество

сегодня, 16:50

В Липецкой области продолжают проверять работу терминалов в автобусах

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#проезд #транспорт
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В Липецкой области продолжают проверять работу терминалов в автобусах

Если льготников отказываются перевозить в полцены - с водителями и перевозчиками разбираются.

Индивидуальный предприниматель из Грязей, который 3 июля отказался везти льготницу по зелёной транспортной карте в полцены, объяснил, почему это произошло. 

Напомним, 3 июля GOROD48 рассказал, что в редакцию позвонили из Грязей. Там на маршруте 1А, принадлежащем ИП Коровину,   отказались перевозить пассажирку по льготной транспортной карте, обеспечивающей 50% скидку на проезд. Водитель заявил женщине, что терминал у него не работает, и что она должна заплатить полную стоимость. Мол, не нравится — выходите из автобуса. А все претензии — к собственнику, мобильный телефонм которого указан в салоне маршрутки.

- Эта пассажирка мне уже тоже звонила, - сообщил в понедельник GOROD48 частный перевозчик из Грязей Сергей Коровин. - Да, терминал у нас пока не работает. Но карточки водителям мы раздали. Да и вообще, с какой стати я должен возить льготников с картами в полцены, остальные 50% нам кто оплатит?!

Но вот когда к перевозчику нагрянули проверяющие - он резко изменил свою трактовку ситуации. Индивидуальному предпринимателю, который был уличён в завышении стоимости проезда для льготников, пришлось оправдываться. Как сообщает пресс-служба управления потребрынка, по его словам, виноват во всём водитель - мол, 3 июля он был первый день на работе и не знал о нововведениях, с которыми водительский состав транспортного предприятия познакомили на иснтуктаже ещё в пятницу. 

В Грязях проблем с транспортными картами ещё больше, чем в Липецке: и терминалы зачастую не работают, и пополнить карту негде - в банке принимать платежи на транспортную карту пока не начали, на автостанции - тоже. Так что карты льготники получили, но у тех, кто не съездил в Липецк, денег на них пока нет. 

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#проезд #транспорт
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Комментарии (15)

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Ольга

1 минуту назад
Гость, ехала в автобусе 346 маршрута 6 августа АЕ101 водитель в грубой форме заставил оплатить полную стоимость проезда, хотя я предъявила льготную транспортную карту. Такое ощущение, что это их личный транспорт. Когда я сказала, что обязательно свяжусь с руководителем предприятия, то в ответ услышала такое......
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+

15 минут назад
Хуася, злыдень писюнявый, ты хавальник то прикрой
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цирк

46 минут назад
все в ,,папу,, олега, который так же боролся на выборах с подсадными утками, а теперь говорит ,что он победитель-лицемеры и тунеядцы во всех сферах -вот что значит фальсификация выборов-145 процентов
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Город тьмы

сегодня, 20:02
Леня голубков, сам то наверно из горлокуевки, шлепок коровий!
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Уася

сегодня, 20:00
+, Сука какой ты тупой тут собрался!
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Леня голубков

сегодня, 19:56
халява есть халява , если бы с деревень не ехали в город , глядишь бы и зарплата была хоть бы 20 штук ...гастеры
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Леня голубков

сегодня, 19:53
Я не халявщик, я партнер ! И вообще льгоники я вас презираю от всей души
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+

сегодня, 19:20
Сука....какие вы тут все вумные собрались!!
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Уася

сегодня, 18:39
Липецк, маршрут 325, 06.07.2017 не работает терминал при оплате льготной картой, обычные карты проходят , оплатил 8,50 наличными .
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Берия

сегодня, 18:19
Одного бы врача народа лишили бы лицензии на перевозки и сразу все встало на свои места!
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