В Липецком авиацентре учатся летчики из Сербии

В Липецкой области сербы не только учатся воевать на самолетах, но и растут духовно.

Военнослужащие военно-воздушных сил Сербии, проходят в эти дни обучение в Липецком авиацентре,

Но они не только осваивают самолеты. На днях они совершили паломничество к святыням Задонщины.

В поездке военных сопровождал заместитель начальника Липецкого авиацентра по работе с верующими военнослужащими священник Илия Азарин.

Первой остановкой на пути паломников стал Задонский Рождество-Богогодицкий мужской монастырь. Отец Илия рассказал военным историю Задонской обители, которую называют «русским Иерусалимом».

После экскурсии по монастырю православные приложились к мощам святителя Тихона - горячего молитвенника, великого аскета, выдающегося духовного писателя и богослова.

Затем паломники посетили Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь, территория которого, по словам военнослужащих из Сербии, напоминает райский сад.

В завершение поездки военнослужащие искупались в святом источнике в честь святителя Тихона Задонского, сообщает сайт Первого Липецкого благочиния.

Фото: blagochinie48.ru