Общество

сегодня, 13:58

Житель Задонского района вступился за знакомого и зарезал его соседа

1 425
#убийство
Житель Задонского района вступился за знакомого и зарезал его соседа

Ранее не судимый 37-летний житель деревни Павловка Задонского района признан виновным в убийстве.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вмешался в ссору между своим знакомым, которому некоторое время помогал по хозяйству, и его соседом, возмущенным громкой музыкой в квартире.

Под влиянием спиртного подсудимый причинил 23-летнему молодому человеку ножевое ранение, от которого тот через непродолжительное время скончался в больнице.

В ходе следствия подсудимый отказался от данных сразу же после совершения преступления признательных показаний, выдвинув иные версии случившегося.

В ходе судебного процесса по ходатайству государственного обвинителя были допрошены многочисленные свидетели, проанализированы заключения экспертов, исследованы все версии, выдвинутые подсудимым, в т.ч. и о причастности к убийству других лиц.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы подсудимый страдает синдромом зависимости от алкоголя, что привело к специфическим изменениям личности, в т.ч. морально-этическому огрублению и неспособности давать критическую оценку своим действиям.

В результате суд согласился с обоснованностью предъявленного подсудимому обвинения по ст. 105 УК РФ и приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год, сообщает прокуратура Липецкой области.

1 425
#убийство

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мужик

41 минуту назад
То есть если фраер алкаш,то это для него смягчающее обстоятельство.
ответить

Еще в рубрике

В Задонском районе закрыли газозаправочную станцию
#АЗС #нарушения
В Задонском районе закрыли газозаправочную станцию

9 минут назад

Общество
В Тербунах уничтожили контрафактные «Adidas», «Nike» и «Reebok»
#контрафакт
4
В Тербунах уничтожили контрафактные «Adidas», «Nike» и «Reebok»

11 минут назад

Общество
Спасатели выехали в детский лагерь
#лагерь #профилактика
Спасатели выехали в детский лагерь

16 минут назад

Общество
Более девяти десятых жилфонда Липецкой области — в собственности граждан
#жилье
Более девяти десятых жилфонда Липецкой области — в собственности граждан

сегодня, 14:03

Общество
Житель Задонского района вступился за знакомого и зарезал его соседа
#убийство
1
Житель Задонского района вступился за знакомого и зарезал его соседа

сегодня, 13:58

Общество
Оба подростка, сбежавшие из лагеря, нашлись
#поиск людей
Оба подростка, сбежавшие из лагеря, нашлись

сегодня, 12:59

Общество