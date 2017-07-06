Житель Задонского района вступился за знакомого и зарезал его соседа

Ранее не судимый 37-летний житель деревни Павловка Задонского района признан виновным в убийстве.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вмешался в ссору между своим знакомым, которому некоторое время помогал по хозяйству, и его соседом, возмущенным громкой музыкой в квартире.

Под влиянием спиртного подсудимый причинил 23-летнему молодому человеку ножевое ранение, от которого тот через непродолжительное время скончался в больнице.

В ходе следствия подсудимый отказался от данных сразу же после совершения преступления признательных показаний, выдвинув иные версии случившегося.

В ходе судебного процесса по ходатайству государственного обвинителя были допрошены многочисленные свидетели, проанализированы заключения экспертов, исследованы все версии, выдвинутые подсудимым, в т.ч. и о причастности к убийству других лиц.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы подсудимый страдает синдромом зависимости от алкоголя, что привело к специфическим изменениям личности, в т.ч. морально-этическому огрублению и неспособности давать критическую оценку своим действиям.

В результате суд согласился с обоснованностью предъявленного подсудимому обвинения по ст. 105 УК РФ и приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год, сообщает прокуратура Липецкой области.