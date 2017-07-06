Липчан наказывают за заброшенные земельные участки

Штрафы доходят до двадцати тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, право на владение землей сопровождается и рядом обязанностей: владелец земли обязан проводить мероприятия по сохранению и воспроизводству почв и их плодородия, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками, сорными растениями. Систематически проводить обязательные агротехнические, фитосанитарные и иные мероприятия.



С начала года невыполнение этих требований законодательства гражданами на землях сельскохозяйственного назначения Липецкой области выявлялись 10 раз.



Один гражданин, которому на правах собственности принадлежит земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный на территории Бутырского сельского поселения Задонского района, владея с 2013 года участком, не проводил мелиоративные и фитосанитарные мероприятия в целях защиты почв от деградации, не использовал участок для сельскохозяйственного производства. В результате на части участка присутствует закочкаренность, древесная растительность (груша дикая, клен американский и др.), многолетняя сорная растительности (пырей ползучий, пижма обыкновенная, полынь обыкновенная, цикорий обыкновенный и др.), в том числе и сухостой (растительные остатки прошлых лет).



Также нужно сохранять плодородный слой почвы, не допускать его уничтожения, самовольного снятия и перемещения. В первом полугодии выявлено 3 нарушения этих требований законодательства гражданами.



Один из жителей региона, осуществляя работы по добыче строительного известняка для собственных нужд в карьере, расположенном на принадлежащем ему земельном участке сельскохозяйственного назначения, допустил своими действиями уничтожение плодородного слоя почвы, за что привлечен к административной ответственности.



А собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Добровского района Липецкой области, не исполнил ранее выданное предписание, не провел фитосанитарные и культур технические мероприятия для введения в сельскохозяйственный оборот указанного земельного участка. На участке продолжает произрастать многолетняя сорная травянистая растительность, имеется сухостой сорной растительности прошлых лет, присутствует древесно-кустарниковая растительность, а также многочисленные кочки. Следы механической обработки почвы, сенокошения, выпаса скота отсутствуют.



За неисполнение предписаний в первом полугодии составлено 4 протокола об административных правонарушениях в отношении граждан – собственников земельных участков, которым грозит наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.