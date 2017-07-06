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Спортом и физической культурой занимаются около 370 тысяч жителей Липецкой области
В регионе широко отметят День физкультурника.
Ежегодно во вторую субботу августа отмечается День физкультурника. В этот день в нашем регионе будут чествовать спортсменов и тренеров, внесших значимый вклад в развитие отрасли. Все они будут отмечены областными наградами. Накануне дня физкультурника состоится торжественный прием лучших спортсменов и тренеров руководителями Липецкой области.
- В этом году наша область уже добилась отличных результатов: это победа наших гребцов на чемпионате Европы, европейское золото дзюдоистки Светланы Вороненой, серебряная медаль Зои Смыковой на международном турнире по стендовой стрельбе, в ходе которого она выполнила норматив мастера спорта России. Гордиться Липецкая область и победой в чемпионате России по кикбоксингу известной липецкой спортсменки Натальи Юрченко, а так серебром этапа Кубка мира по стендовой стрельбе в упражнении дубль-трап Артема Некрасова, - отмечают в управлении.