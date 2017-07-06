Спортом и физической культурой занимаются около 370 тысяч жителей Липецкой области

В регионе широко отметят День физкультурника.

12 августа - День физкультурника. Как сообщает управление физическй культуры и спорта Липецкой области, всего в регионе занимаются спортом и физической культурой около 370 тысяч жителей, из них спортсменов массовых разрядов 27 тысяч, присвоено званий только в прошлом году 47, из них 41 мастера спорта и шесть международных мастеров спорта.Ежегодно во вторую субботу августа отмечается День физкультурника. В этот день в нашем регионе будут чествовать спортсменов и тренеров, внесших значимый вклад в развитие отрасли. Все они будут отмечены областными наградами. Накануне дня физкультурника состоится торжественный прием лучших спортсменов и тренеров руководителями Липецкой области.

- В этом году наша область уже добилась отличных результатов: это победа наших гребцов на чемпионате Европы, европейское золото дзюдоистки Светланы Вороненой, серебряная медаль Зои Смыковой на международном турнире по стендовой стрельбе, в ходе которого она выполнила норматив мастера спорта России. Гордиться Липецкая область и победой в чемпионате России по кикбоксингу известной липецкой спортсменки Натальи Юрченко, а так серебром этапа Кубка мира по стендовой стрельбе в упражнении дубль-трап Артема Некрасова, - отмечают в управлении.