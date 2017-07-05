Школьникам показали гражданские самолеты и аэропорт

Областной Центр событийного туризма совместно с Липецким Аэропортом организовал и провел профориентационную экскурсию для школьников МБОУ ООШ села Екатериновка Липецкой области.

Ребятам представилась возможность узнать, какие профессии и специальности задействованы в работе Липецкого Аэропорта и пройти маршрут, который осуществляет пассажир, прибывая в аэропорт.

В самом начале экскурсии при входе в Аэропорт, школьники прошли первый досмотр – так называемый входной контроль. Сотрудники безопасности провели досмотр ручной клади ребят с помощью досмотрового оборудования. После осмотра агент службы организации перевозок рассказал историю развития Липецкого аэропорта, познакомил школьников с прохождением процедуры регистрации и оформления багажа пассажиров на рейс.

Далее школьники отправились непосредственно на аэродром, где поднялись на борт самолёта Як-40. На борту самолета сотрудники аэропорта рассказали о технических характеристиках самолета и особенностях работы людей одной из самых романтичных профессий. Ребята смогли пройтись по салону самолета, осмотреть его и задать вопросы. В конце экскурсии посетили кабину пилота, изучили пилотажные приборы и, самое главное, смогли почувствовать себя настоящими пилотами воздушного судна, посидев за штурвалом самолета.

ОАУ «Областной Центр событийного туризма» в рамках деятельности по реализации мероприятий Программы развития детских экскурсий и туристических маршрутов в субъектах РФ на период до 2020 г. реализовал разработку Проекта единого пакета предложений «Образовательные экскурсии школьникам Липецкой области».

Центр событийного туризма регулярно организует профориентационные экскурсии для школьных групп с апреля 2016 года.

С целью развития системы профессиональной ориентации подрастающего поколения сформирован реестр профориентационных экскурсий, которые проводятся на социально значимых и градообразующих предприятиях Липецкой области. Участие в данном проекте принимают представители образовательных учреждений, бизнес-структур, крестьянско-фермерских хозяйств, фирм и предприятий, сообщает областной центр событийного туризма.