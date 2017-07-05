Происшествия

39 минут назад

В Липецке «Тойота» врезалась в мотоцикл

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#дтп
В Липецке «Тойота» врезалась в мотоцикл

Байкер госпитализирован

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек.

В Липецке в 15.00 на ул. Писарева 13-летний водитель мопеда, по предварительным данным, нарушил очередность проезда и столкнулся с автомобилем «Грейт Волл» под управлением 39-летней женщины. В результате мопедист и его 13-летний пассажир получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В Липецке в 18.55 на автодороге «Липецк – Борисовка» 25-летний водитель «Лады-Приоры», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси» под управлением 46-летнего мужчины, а затем с ВАЗ-2112 под управлением 27-летнего водителя. В результате водитель «Приоры» и 51-летняя пассажирка «двенадцатой» после оказания помощи отпущены, а водитель ВАЗ-2112 и его 84-летняя пассажирка госпитализированы.

В Липецке в 14.07 на ул. Алмазной 33-летний водитель «Тойоты», по предварительным данным, нарушил очередность проезда и столкнулся с мотоциклом под управлением 23-летнего парня. В результате мотоциклист с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1448 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 6, неиспользование ремней безопасности – 122, превышение скорости – 954,  зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 57.

УГИБДД УМВД России по Липецкой области 

329
#дтп

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