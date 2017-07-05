Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии

Минэкономразвития считает, что падение ВВП обусловлено низкой производительностью труда. Для того, чтобы к 2020 году темпы роста экономики превысили 3%, необходимо увеличить численность трудоспособного населения. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Минэкономразвития оценивает потери ВВП от сокращения трудоспособного населения на 1 млн человек ежегодно в 0,4-0,5 п.п. По их мнению, России необходим приток иностранной рабочей силы - иначе демографический удар нивелировать не удастся.

Эксперты считают, что повышения одной только производительности труда для ускорения темпов экономического роста недостаточно. В нынешних демографических условиях России по-прежнему необходим приток мигрантов.

«Можно повышать производительность труда и экономический рост за счет притока мигрантов, но также можно более активно использовать труд инвалидов, создавать для них специальные рабочие места. Можно как-то привлекать к работе и домохозяек», - сообщил «Известиям» замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.