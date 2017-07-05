В России

сегодня, 07:50

Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии

4 159
Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии

Минэкономразвития считает, что падение ВВП обусловлено низкой производительностью труда. Для того, чтобы к 2020 году темпы роста экономики превысили 3%, необходимо увеличить численность трудоспособного населения. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. 

Минэкономразвития оценивает потери ВВП от сокращения трудоспособного населения на 1 млн человек ежегодно в 0,4-0,5 п.п. По их мнению, России необходим приток иностранной рабочей силы - иначе демографический удар нивелировать не удастся.

Эксперты считают, что повышения одной только производительности труда для ускорения темпов экономического роста недостаточно. В нынешних демографических условиях России по-прежнему необходим приток мигрантов. 

«Можно повышать производительность труда и экономический рост за счет притока мигрантов, но также можно более активно использовать труд инвалидов, создавать для них специальные рабочие места. Можно как-то привлекать к работе и домохозяек», - сообщил «Известиям» замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

4 159

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

руками мигрантов хотят

49 минут назад
вырезать русских. Вот цель либероидов.
ответить

по прежнему необходим приток мигрантов

51 минуту назад
так в РФ нет работы ,ни чего не строится , экономический кризис , ждут иностранный инвестиций . Где же эти мигранты работать то будут ?
ответить

ежегодно 1млн.человек вымирают

54 минуты назад
а у них сокращение трудоспособного населения
ответить

сионисты отгеноцидили реформами РУССКИХ

57 минут назад
теперь завозят мусульман и китайцев вот и замещение народа . Ну ни чё эти отхолокостят сионистов лучше товарища Гитлера .
ответить

Еще в рубрике

Липчане просят продлить три автобусных маршрута
#транспорт #инициатива #маршрут
Липчане просят продлить три автобусных маршрута

8 минут назад

Общество
Липчан приглашают на фотоакцию
#фотоакция #конкурс
Липчан приглашают на фотоакцию

24 минуты назад

Общество
Липчане отметят 40-летие выпуска «Нивы» гонкой внедорожников
#кубок #гонка #автоспорт
Липчане отметят 40-летие выпуска «Нивы» гонкой внедорожников

29 минут назад

Общество
Липецкая область не в числе самых экологически неблагополучных регионов
#экология
Липецкая область не в числе самых экологически неблагополучных регионов

30 минут назад

Общество
Липецкие кадеты отличились на Спартакиаде молодёжи России
#кадеты #образование #спартакиада
Липецкие кадеты отличились на Спартакиаде молодёжи России

32 минуты назад

Общество
Самую спортивную семью назовут 16 июля
#семья #День города
Самую спортивную семью назовут 16 июля

38 минут назад

Общество