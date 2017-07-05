Общество

вчера, 16:17

В мэрию Липецка: «Хватит мучить народ!»

40 6571
#инициатива #транспорт #маршрутки
14
В мэрию Липецка: «Хватит мучить народ!»

Чиновников просят разобраться с маршруткой.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елена Пешкова оформила свою инициативу для рассмотрения администрацией Липецка как крик души. Автор считает, что «Хватит мучить народ! Обратите внимание на маршрут 321!».

- Опять выступаю с наболевшей темой. Сил терпеть больше нет. Сегодняшняя поездка до остановки «Швейная фирма» была последней каплей, когда при выходе из маршрутке, точнее при «вываливании», началась давка. Сколько можно издеваться над людьми, - задает риторический вопрос Елена Пешкова. - Начиная с остановки «Музыкальное училище» залезть в 321 невозможно. Люди ждут на остановке по 30-40 минут. Постоянное расписание отсутствует полностью. Хватит. Либо добавляйте подвижной состав, либо делайте дополнительный маршрут (хоть через Манеж). Надеюсь на этот раз инициатива наберет необходимое количество голосов, и на нашу проблему обратят внимание. Если нет, то тогда придется, наверно, писать жалобу в департамент транспорта.

Предложение о решении проблемы с маршрутом №321 в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 3 августа. Если к этому сроку крик души соберет более 500 положительных откликов, то инициативу рассмотрят в мэрии Липецка.
40 6571
#инициатива #транспорт #маршрутки
14

Комментарии (40)

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общественное - выше личного

4 минуты назад
евген , вы относитесь к автолюбам которые готовы уничтожить всех кто им мешает жить - пешеходов,велосипедистов , трамваи ,троллейбусы и все .что не похоже на автомобиль. и автомобили желательно ликвидировать ,разумеется ,кроме вашего , считая себя самым главным и важным , при этом таковым не являясь.
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общественное - выше личного

49 минут назад
евген , расширение дорог и ликвидация трамвая в Европе было признано ошибочными , дав сигнал автолюбам пользоваться автомобилем , что еще больше усугубило ситуацию увеличив трафик в еще большем масшабе, в результате получили полный автоколлапс. вернули трамвай,который традиционно идет по середине дороги и является основным городским транспортом, автолюбов загнали на оставшиеся от выделенных под ОТ половину дорожной инфраструктуры , разобрали хайвеи и фривеи понастроенные в период автобума 70х ,сузили дороги и за счет этого расширили тротуары и пешеходные зоны. в пределах городской застройки автолбы это третьестепенный по значимости транспорт . начался массовый отказ от автопоездок , и более активное пользование ставшим привлекательным на выделенках ОТ , теперь идущим без пробок от автолюбов ,котрые с завистью глядели на проносящихся мимо пассажиров троллейбусов и трамваев , стоя в своих пробках.автопоезки стали мотивированными и с автозависимостью было покончено.
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ворье на царстве - больше чем ворье

сегодня, 01:02
на последних самоперевыборах подавляющее количество мест в совете депутатов Липецка купили себе едроэсэсовцы. отсюда и результаты соответствующие. а тербунский пустобрех себя славит рейтингами а не делами.
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Кирилл Ваяков

сегодня, 01:01
Забудь о мойке автомобиля как о страшном сне! Недавно прочел изобритении которое защитит от пыли, грязи, воды, царапин и уберет "паутину", вот та новость http://bit.do/driwe2﻿ Очень просто в применении и автомобиль всегда как новый!
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Наивной Пешковой Елене

сегодня, 00:35
Елена пишет: "... и на нашу проблему обратят внимание. Если нет, то тогда придется наверно писать жалобу в департамент транспорта". Елена, жаловаться чиновникам на их же упущения и неспособность грамотно руководить, это то же самое, если овцы будут жаловаться вожаку волчьей стаи на то, что волки стадо режут!
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Макс

сегодня, 00:32
Да не пишите воздух зря трясёте, ниже написано БАБЛО! Королёв засиделся в смысле на свободе
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ГОша

сегодня, 00:26
В Москве я езжу и плачу в маршрутках гораздо более 22 руб...
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ОЧЕВИДЕЦ

вчера, 23:53
ЕХАЛ СЕГОДНЯ В 315-ОМ ЗАХОДИТ ПЕНСИОНЕР С КАРТОЙ СПРАШИВАЕТ МОЖНО ПРОЕХАТЬ ИЛИ РАБОТАЕТ ЛИ ТЕРМИНАЛ !? СИДЕЛ ДАЛЕКО НЕ РАЗОБРАЛ ВОДИТЕЛЬ ОТВЕТИЛ НЕТ ПЕНСИОНЕР СОБРАЛСЯ ВЫХОДИТЬ ВОДИТЕЛЬ ГОВОРИТ ОПЛАТИТЕ ПОЛОВИНУ ПЕНСИОНЕР ОПЛАТИЛ ПОЛОВИНУ НАЛИЧНЫМИ И ВОДИТЕЛЬ ПОВЕЗ ЕГО!
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Лютик

вчера, 23:41
То же самое происходит каждый день на 346 маршруте. Невозможно нормально доехать с новых районов. Очень много народу. Толпа. Власти, пустите нормальный маршрут!
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я валяюсь от сленга

вчера, 23:26
А вот если бы вы в автобусы входили бы,а не влазили....проблем бы у вас не было.пипец.Люди,не влазийте в автобусы,а входите!!!!
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