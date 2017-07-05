Общество
вчера, 16:17
В мэрию Липецка: «Хватит мучить народ!»
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Чиновников просят разобраться с маршруткой.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елена Пешкова оформила свою инициативу для рассмотрения администрацией Липецка как крик души. Автор считает, что «Хватит мучить народ! Обратите внимание на маршрут 321!».
- Опять выступаю с наболевшей темой. Сил терпеть больше нет. Сегодняшняя поездка до остановки «Швейная фирма» была последней каплей, когда при выходе из маршрутке, точнее при «вываливании», началась давка. Сколько можно издеваться над людьми, - задает риторический вопрос Елена Пешкова. - Начиная с остановки «Музыкальное училище» залезть в 321 невозможно. Люди ждут на остановке по 30-40 минут. Постоянное расписание отсутствует полностью. Хватит. Либо добавляйте подвижной состав, либо делайте дополнительный маршрут (хоть через Манеж). Надеюсь на этот раз инициатива наберет необходимое количество голосов, и на нашу проблему обратят внимание. Если нет, то тогда придется, наверно, писать жалобу в департамент транспорта.
Предложение о решении проблемы с маршрутом №321 в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 3 августа. Если к этому сроку крик души соберет более 500 положительных откликов, то инициативу рассмотрят в мэрии Липецка.
- Опять выступаю с наболевшей темой. Сил терпеть больше нет. Сегодняшняя поездка до остановки «Швейная фирма» была последней каплей, когда при выходе из маршрутке, точнее при «вываливании», началась давка. Сколько можно издеваться над людьми, - задает риторический вопрос Елена Пешкова. - Начиная с остановки «Музыкальное училище» залезть в 321 невозможно. Люди ждут на остановке по 30-40 минут. Постоянное расписание отсутствует полностью. Хватит. Либо добавляйте подвижной состав, либо делайте дополнительный маршрут (хоть через Манеж). Надеюсь на этот раз инициатива наберет необходимое количество голосов, и на нашу проблему обратят внимание. Если нет, то тогда придется, наверно, писать жалобу в департамент транспорта.
Предложение о решении проблемы с маршрутом №321 в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 3 августа. Если к этому сроку крик души соберет более 500 положительных откликов, то инициативу рассмотрят в мэрии Липецка.
40 6571
общественное - выше личного
общественное - выше личного
ворье на царстве - больше чем ворье
Кирилл Ваяков
Наивной Пешковой Елене
Макс
ГОша
ОЧЕВИДЕЦ
Лютик
я валяюсь от сленга