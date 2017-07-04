Культура

вчера, 16:50

Представители 25 регионов в Липецке обсудят развитие паломничества

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#туризм #паломничество
Представители 25 регионов в Липецке обсудят развитие паломничества

Завтра гостей познакомят с достопримечательностями центральной части Липецка.

Завтра в Липецкой области откроется Всероссийская конференция по вопросам развития паломнического туризма.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 4 июля её участники познакомятся с достопримечательностями центральной части Липецка. Утром они побывают с экскурсиями в Липецком областном краеведческом музее, основанном в 1909 году и посмотрят действующие экспозиции, узнают об истории развития в XIX веке курорта минеральных вод и Верхнего (дворянского) парка, разбитого в 1811 году на крутом берегу реки Воронеж, увидят сохранившиеся здания дореволюционной постройки: «Дом купца Русинова», «Дом генерала Губина» и «Дом Мастера».

Напомним, Всероссийская конфренция по развитию паломнического туризма пройдет в регионе 4 и 5 июля. Она проводится Министерством культуры РФ, администрацией Липецкой области и управлением культуры и туризма. 

На форум приедут руководители и специалисты органов исполнительной власти культуры и туризма 25 регионов России, руководители паломнических служб и паломнических центров. Конференцию откроют заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова и заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран.

Главной темой конференции станет необходимость развития паломничества как важной части внутреннего и въездного туризма. Многие туроператоры включают в свои туристские программы религиозные и паломнические маршруты. По экспертным оценкам, поток туристов и паломников, посещающих святые места на территории нашей страны, составляет более 1,5 миллиона туристов в год и ежегодно увеличивается на 3-4%.

В рамках конференции состоится торжественное открытие выставки детских рисунков в рамках Всероссийского конкурса "Душа России". В открытии выставки примут участие десять детей - победителей конкурса.Также гости и участники познакомятся со святыми местами Липецкой области: посетят Христорождественский храм, Свято-Успенский Липецкий мужской епархиальный монастырь, Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

Работа Всероссийской конференции будет представлена прямой трансляцией в сети Интернет.

4 550
#туризм #паломничество

Комментарии (4)

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мракобесие - наше все

вчера, 22:44
страна победившего идиотизма
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Веня

вчера, 22:06
Познеру лучше ответьте на вопрос об атеизме....всегда думал, что Бог если и есть, то у каждого своя дорога к нему...а не стадом, под началом чьим то
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Неавтофанат

вчера, 21:57
Евреев объединила вера в единого Бога. Мусульманам Средней Азии советская власть дала землю и, главное, воду, они поверили ей и воевали с русскими в одном строю. Я знаю святые места на Руси, где верующие всех религий сходятся с мыслями о вечной справедливости, где нет места боязни наказания за грехи предков. Вот эти места надо посещать. А новоделы, заменившие клубы, не имеют святости! Ходят к ним неофиты, невежды, хлеще прежних. Ну мода пошла такая, все с крестами, но матюкаются втихаря в храме. Других слов пока не знают, а свечной угар нос щиплет, бабки гневно шипят.
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Паловник

вчера, 20:35
Без денех ни кто!
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