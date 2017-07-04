Представители 25 регионов в Липецке обсудят развитие паломничества

Завтра гостей познакомят с достопримечательностями центральной части Липецка.

Завтра в Липецкой области откроется Всероссийская конференция по вопросам развития паломнического туризма.Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 4 июля её участники познакомятся с достопримечательностями центральной части Липецка. Утром они побывают с экскурсиями в Липецком областном краеведческом музее, основанном в 1909 году и посмотрят действующие экспозиции, узнают об истории развития в XIX веке курорта минеральных вод и Верхнего (дворянского) парка, разбитого в 1811 году на крутом берегу реки Воронеж, увидят сохранившиеся здания дореволюционной постройки: «Дом купца Русинова», «Дом генерала Губина» и «Дом Мастера».

Напомним, Всероссийская конфренция по развитию паломнического туризма пройдет в регионе 4 и 5 июля. Она проводится Министерством культуры РФ, администрацией Липецкой области и управлением культуры и туризма.

На форум приедут руководители и специалисты органов исполнительной власти культуры и туризма 25 регионов России, руководители паломнических служб и паломнических центров. Конференцию откроют заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова и заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран.

Главной темой конференции станет необходимость развития паломничества как важной части внутреннего и въездного туризма. Многие туроператоры включают в свои туристские программы религиозные и паломнические маршруты. По экспертным оценкам, поток туристов и паломников, посещающих святые места на территории нашей страны, составляет более 1,5 миллиона туристов в год и ежегодно увеличивается на 3-4%.

В рамках конференции состоится торжественное открытие выставки детских рисунков в рамках Всероссийского конкурса "Душа России". В открытии выставки примут участие десять детей - победителей конкурса.Также гости и участники познакомятся со святыми местами Липецкой области: посетят Христорождественский храм, Свято-Успенский Липецкий мужской епархиальный монастырь, Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

Работа Всероссийской конференции будет представлена прямой трансляцией в сети Интернет.