Общество
вчера, 15:48
Во время первого этапа гидравлических испытаний в Липецке случилось 800 порывов
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Глава Липецка и спикер горсовета попросили энергетиков как можно скорее благоустраивать места раскопок.
Сегодня на своей оперативке глава Липецка поинтересовался ходом подготовки города к новому отопительному сезону.
Выяснилось, что в ходе закончившегося первого этапа гидравлических испытаний энергетики порвали теплосети в 800 местах. В 110 случаях порывы ещё не устранены. А на носу - второй этап проверок сетей, и гидравлические испытания начнутся с Юго-Западной котельной.
Глава Липецка Сергей Иванов и спикер горсовета Игорь Тиньков побудили руководство "Квадры" и ЛГЭКа к скорейшему завершению ремонтов. Так, Игорь Тиньков предложил энергетикам восстановить асфальтное покрытие, бордюрный камень и газоны на местах ещё прошлогодних раскопок.
Выяснилось, что в ходе закончившегося первого этапа гидравлических испытаний энергетики порвали теплосети в 800 местах. В 110 случаях порывы ещё не устранены. А на носу - второй этап проверок сетей, и гидравлические испытания начнутся с Юго-Западной котельной.
Глава Липецка Сергей Иванов и спикер горсовета Игорь Тиньков побудили руководство "Квадры" и ЛГЭКа к скорейшему завершению ремонтов. Так, Игорь Тиньков предложил энергетикам восстановить асфальтное покрытие, бордюрный камень и газоны на местах ещё прошлогодних раскопок.
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