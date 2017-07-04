Общество

вчера, 15:48

Во время первого этапа гидравлических испытаний в Липецке случилось 800 порывов

8 853
#гидравлические испытания
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Во время первого этапа гидравлических испытаний в Липецке случилось 800 порывов

Глава Липецка и спикер горсовета попросили энергетиков как можно скорее благоустраивать места раскопок.

Сегодня на своей оперативке глава Липецка поинтересовался ходом подготовки города к новому отопительному сезону.

Выяснилось, что в ходе закончившегося первого этапа гидравлических испытаний энергетики порвали теплосети в 800 местах. В 110 случаях порывы ещё не устранены. А на носу - второй этап проверок сетей, и гидравлические испытания начнутся с Юго-Западной котельной.

Глава Липецка Сергей Иванов и спикер горсовета Игорь Тиньков побудили руководство "Квадры" и ЛГЭКа к скорейшему завершению ремонтов. Так, Игорь Тиньков предложил энергетикам восстановить асфальтное покрытие, бордюрный камень и газоны на местах ещё прошлогодних раскопок.
8 853
#гидравлические испытания
1

Комментарии (8)

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Нона

вчера, 23:30
Звёздная,4/1 воды горячей так и нет. Уже семь дней больше срока включения.
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Роман

вчера, 22:12
Весь город перекопан.Бордюры,трубы,ямы!!!Уже тошнит.Такого бардака не припомню.В администрации одни вредители
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Веня

вчера, 22:01
скоро пуканы ваши рваться будут ворье, это построено не вами, а вы в землю б/у трубы закапываете, чтобы пбольше бабла срубить....гнилье
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Неужели

вчера, 19:12
Улицу Советская будут раскапывать,там ведь столько коммуникаций?
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Липчанин

вчера, 18:41
За такие тарифы, трубы должны быть из меди сваренные серебряным припоем
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123

вчера, 17:08
Пора уже начинать Совескую копать.
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житель с сырского рудника

вчера, 16:42
интересно, а глава города не хочет поинтересоваться у рабочей комиссии во главе с Шорстовым, что она сделала по его поручению на сырском руднике? может она ничего не сделала???
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гость

вчера, 16:32
Что то Семашко давно не копали.Раньше каждый год раскапывали,сразу было видно что готовятся к зиме.
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