В Липецке - всего один выпускник на ЕГЭ набрал 100 баллов по математике

А вот "стобалльников" по русскому языку - девять.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка Сергей Иванов поинтересовался у председателя департамента образования мэрии итогами ЕГЭ.



Оказалось, что сто баллов по обязательной математике набрал всего один выпускник 11 класса - юноша учился в 37- й школе города. А вот "стобалльников" по русскому языку - девять.



Средний балл по математике, полученный на ЕГЭ в школах Липецка, - 51. По русскому языку - 73 балла.



Глава Липецка попросил придумать систему поощрительных мэр для педагогов, сумевших достичь высоких результатов в обучении.

