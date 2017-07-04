Общество
вчера, 15:38
В Липецке - всего один выпускник на ЕГЭ набрал 100 баллов по математике
А вот "стобалльников" по русскому языку - девять.
Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка Сергей Иванов поинтересовался у председателя департамента образования мэрии итогами ЕГЭ.
Оказалось, что сто баллов по обязательной математике набрал всего один выпускник 11 класса - юноша учился в 37- й школе города. А вот "стобалльников" по русскому языку - девять.
Средний балл по математике, полученный на ЕГЭ в школах Липецка, - 51. По русскому языку - 73 балла.
Глава Липецка попросил придумать систему поощрительных мэр для педагогов, сумевших достичь высоких результатов в обучении.
Оказалось, что сто баллов по обязательной математике набрал всего один выпускник 11 класса - юноша учился в 37- й школе города. А вот "стобалльников" по русскому языку - девять.
Средний балл по математике, полученный на ЕГЭ в школах Липецка, - 51. По русскому языку - 73 балла.
Глава Липецка попросил придумать систему поощрительных мэр для педагогов, сумевших достичь высоких результатов в обучении.
Перец
систему поощрительных мэр
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Гы-гы
АЛЕКС
вопрос
Ник.