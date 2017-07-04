Общество

вчера, 15:38

В Липецке - всего один выпускник на ЕГЭ набрал 100 баллов по математике

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#Экзамены
В Липецке - всего один выпускник на ЕГЭ набрал 100 баллов по математике

А вот "стобалльников" по русскому языку - девять.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка Сергей Иванов поинтересовался у председателя департамента образования мэрии итогами ЕГЭ.

Оказалось, что сто баллов по обязательной математике набрал всего один выпускник 11 класса - юноша учился в 37- й школе города. А вот "стобалльников" по русскому языку - девять.

Средний балл по математике, полученный на ЕГЭ в школах Липецка, - 51. По русскому языку - 73 балла.

Глава Липецка попросил придумать систему поощрительных мэр для педагогов, сумевших достичь высоких результатов в обучении.
7 1436
#Экзамены

Комментарии (7)

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Перец

сегодня, 02:51
Хорошие результаты заслуги репетиторов а плохие это результат работы учителей
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систему поощрительных мэр

сегодня, 00:12
стобалльники явно такие же как автор...
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048

вчера, 23:40
кого поощрять то будут учителей что ли ,,родителей надо награждать что хорошего репетитора нашли и заплатили ,только не учителям
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Гы-гы

вчера, 23:17
чего пощрительных? мэр? Ну-ну Педагогов,конечно,следует поощрять,освободить от заполнения ненужных бумаг-отчетов и электронных в том числе.Но достижения в егэ-это везение помноженное на успех организации этого егэ в конкретной школе плюс собственная усидчивость
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АЛЕКС

вчера, 22:09
Н Е В Е Р Ю !!!!!!!!! Чтобы набрать в среднем 73 балла по русскому - это пятёрка в старом стиле. И что все прям набрали пятерки по русскому ??????? :-)))))))) А по математике - 51 балл это по базовому или профилю ? Если по базе там шкала была только до 20 баллов, а если по профилю в классе сына 40 % набрали ниже 27 баллов, то есть двойки!!!!!!!!!!
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вопрос

вчера, 21:48
высокие результаты-это сколько?
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Ник.

вчера, 20:19
Как бы то ни было ,а детьми надо заниматься.Не надо сидеть у телевизоров и смотреть "гузеевщину и малаховщину" напролёт.Иначе не избавитесь от зависти никогда в жизни.А парень ,-м о л о д е ц.
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