В парке Победы пройдёт военно-спортивная игра

Мероприятие проводится 14-й год подряд.

Военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет завтра в Парке Победы в 14.00. Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в мероприятии примут участие школьники, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности по месту жительства. Каждая команда должна иметь свою военную и спортивную форму одежды, эмблему.

Ребятам предстоит продемонстрировать строевую подготовку, разобрать и собрать автомат АКМ, принять участие в марш-броске, различных спортивных состязаниях, а также в исторической викторине на знание истории Великой Отечественной войны. Кроме того, участникам необходимо подготовить творческий номер – исполнить вальс под музыку военных лет.

Спортивное мероприятие стало уже традиционным и проводится 14-й год подряд. Его главной целью является воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма.