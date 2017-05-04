Культура

сегодня, 16:14

В парке Победы пройдёт военно-спортивная игра

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#День Победы #9 мая
В парке Победы пройдёт военно-спортивная игра

Мероприятие проводится 14-й год подряд.

Военно-спортивная игра  «Вперед, мальчишки!», посвященная 72-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне, пройдет завтра в Парке Победы в 14.00. Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в мероприятии примут участие  школьники, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности по месту жительства. Каждая команда должна иметь свою военную и спортивную форму одежды, эмблему.

Ребятам предстоит  продемонстрировать строевую подготовку, разобрать и собрать автомат АКМ, принять участие в марш-броске, различных спортивных состязаниях, а также  в исторической викторине на знание истории Великой Отечественной войны. Кроме того, участникам необходимо подготовить творческий номер – исполнить вальс под музыку военных лет.

Спортивное мероприятие стало уже традиционным и проводится 14-й год подряд. Его главной целью является воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма.

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#День Победы #9 мая

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