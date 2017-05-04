В Липецкой области местами будут заморозки до -2

5-6 мая погода на территории Липецкой области под влиянием юго-восточной периферии Скандинавского антициклона осадков не ожидается. 7 мая под влиянием северного циклона прогнозируется небольшой дождь. Кроме того, 5 мая сохраняется высокая пожароопасность лесов, горимость 4 класса.

Среднесуточные температуры воздуха 5-6 мая составят 8-11 градусов тепла, что на 2-5 градусов ниже климатической нормы, возможны заморозки от 0 до 2 градусов, 7 мая – 13 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая небольшая облачность, без осадков. Ветер переменный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, в низких местах заморозки до -2, днем от 13 до 18 градусов тепла.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем от +14 до +16.

5 мая стал самым теплым в Липецке в1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градуса мороза.