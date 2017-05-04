В Липецке подвели итоги городского фестиваля юных избирателей

Абсолютным победителем фестиваля «Твой выбор – твоя Россия!» признана команда школы №18.

В Липецке прошла церемония награждения победителей и призеров городского фестиваля юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!», на которой чествовали представителей 19-ти команд школ города.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в первом этапе фестиваля – конкурсе визиток – 3 место заняли команды школ №33, 10, 12, на втором месте – команды школ №23, 41, 50, 6. На первом месте – команды Центра творчества «Советский», школы №18. Специальные призы Ассамблеи родительской общественности были вручены командам школ №8, 29, 63.

На второй этап фестиваля – конкурс агитационных материалов «Выборы – наше общее дело» - было подано более 100 работ в трех номинациях. В номинации «Литературно-поэтическая» почетное 3 место заняла представители команд школы №63, на 2-ом – команды Центра творчества «Советский», школы №6 , лидером стала команда школы №18. В номинации «Мультимедийная» на 3-ем месте команда школы №41. На втором - команды Центра творчества «Советский», гимназии №69. 1 место заняли команды ОУ №18, 8.В номинации «Художественно-прикладная» на 3 месте представители команд гимназии №12, школ №33, 41, 63, на 2 – члены команд школ №29, Центров творчества «Левобережный», «Советский», Дома творчества «Городской». 1 место разделили учащиеся лицея №3, школ №46, 10, 18.

Конкурсные испытания фестиваля завершились практико-ориентированной игрой «Победим вместе!». По итогам игры команды гимназии №12, дома творчества «Городской», Центра творчества «Левобережный», гимназий №64, 69, школы №33 заняли 3 место. На втором – команды школ №18, 50, 10. 1 место завоевали команды школ №6, 41, Центра творчества «Советский». Специальными призами Ассамблеи родительской общественности были награждены команды школ №23, 29, 8.

Кульминацией праздника стало объявление победителей и призеров фестиваля. Бронзовым призером фестиваля стала команда «Правоград» (руководитель Светлана Коровина) школы №6, серебро – у команды «ГолосОК» (руководитель Марина Знаменщикова) школы №41, на 1 месте – команда «Голос народа» (руководитель Михаил Иванов) Центра развития творчества детей и юношества «Советский». Абсолютным победителем фестиваля признана команда «ССВ» (руководители Анна Панфилова, Вадим Кутасов) школы №18, которой был вручен кубок фестиваля.

Фото doal.ru