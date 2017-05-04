Общество

38 минут назад

Завтра центр Липецка перекроют для движения

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#День Победы #транспорт
Завтра центр Липецка перекроют для движения

На площади Героев пройдет репетиция Парада Победы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 мая в связи с проведением репетиции парада с 09:20 до 11:30 часов будет ограничено движение автомобильного транспорта на улице Гагарина (от улицы Космонавтов до улицы Плеханова).

Объезд будет осуществляться по улицам Тельмана, Вавилова, Шевченко.

Управление Госавтоинспекции Липецкой области просит водителей заблаговременно определять альтернативные маршруты своего движения с учетом вводимых ограничений.

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#День Победы #транспорт

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