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Велодорожка появится в нижнем парке

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#велодорожка #тендер #благоустройство
Велодорожка появится в нижнем парке

Но не Липецка, а села.

Администрация Чаплыгинского района провела электронный аукцион на право создать велодорожку в нижнем парке села Кривополянье. Работу за 1 506 018 рублей выполнит местный филиал государственного предприятия.

Фронт работ займет свыше 2 тысяч квадратных метров. На 15-сантиметровом основании из щебня уложат асфальт толщиной в 5 см. Общая площадь нового покрытия для велодорожки составит 1 800 квадратных метров.

Дорожку планируют сдать до середины июня. Ее появление оплатит бюджет Чаплыгинского района. Гарантия на велодорожку продлится три года.

Село Кривополянье известно с 1638 года. По последним данным в населенном пункте проживают 5 061 человек.
1 375
#велодорожка #тендер #благоустройство

Комментарии (1)

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монгол

3 минуты назад
Кривополянье сити
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