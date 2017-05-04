Велодорожка появится в нижнем парке

Но не Липецка, а села.

Администрация Чаплыгинского района провела электронный аукцион на право создать велодорожку в нижнем парке села Кривополянье. Работу за 1 506 018 рублей выполнит местный филиал государственного предприятия.



Фронт работ займет свыше 2 тысяч квадратных метров. На 15-сантиметровом основании из щебня уложат асфальт толщиной в 5 см. Общая площадь нового покрытия для велодорожки составит 1 800 квадратных метров.



Дорожку планируют сдать до середины июня. Ее появление оплатит бюджет Чаплыгинского района. Гарантия на велодорожку продлится три года.



Село Кривополянье известно с 1638 года. По последним данным в населенном пункте проживают 5 061 человек.