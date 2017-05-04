За задержку зарплат директора завода оштрафовал суд

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ГринВилль», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

Следствием и судом установлено, что директор ООО «ГринВилль» по производству молочной продукции, не выплатил своим работникам заработную плату за июнь и август 2016 года. При этом руководитель располагал необходимыми денежными средствами для выплаты зарплаты без ущерба для основной деятельности организации, поскольку на её счетах имелись необходимые для этого денежные средства, но расходовались на различные хозяйственные нужды и расчеты с кредиторами. В результате сумма задолженности перед работниками составила более 250 тысяч рублей.

Поскольку обвиняемый впервые совершил преступление небольшой тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, а в ходе предварительного следствия вину признал и погасил задолженность по заработной плате в полном объеме, суд прекратил уголовное дело с назначением виновному судебного штрафа в сумме 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.