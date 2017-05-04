Происшествия

сегодня, 10:10

Мотоциклист погиб при столкновении с деревом

9 968
#авария #ДТП
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Мотоциклист погиб при столкновении с деревом

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, 2 погибли.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 3 апреля в Липецком районе на автодороге «Боринское-Маховище-Гудовко» 36-летний неработающий мопеда «Ирбис Вираго» допустил наезд  на препятствие и падение. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В Липецком районе в 18:15 на автодороге «Хлевное-Липецк» 32-летний водитель автомобиля «КамАЗ» допустил наезд на 59-летнего пешехода.  От полученных травм пешеход скончалсяна месте ДТП.

В Тербунском районе столкнулись «ВАЗ-21102» под управлением 40-летнего водителя, и грузовик «Скания» под управлением 32-летнего водителя. В  ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ-21102» и трое пассажиров данного транспортного средства. Все пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в  ГУЗ «Тербунская МРБ».

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1561 нарушение ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 12, неиспользование ремней безопасности – 75, детских удерживающих устройств- 4,  зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 60.

9 968
#авария #ДТП
1

Комментарии (9)

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ой

3 минуты назад
Что вы пишите? Ни на одном сайте соседних областей нет таких ошибок при написании новостей,но "ГОРОД48" это просто чудо.У вас статьи пишут гастарбайтеры ? Стыдно за вашу вопиющую безграмматность .Хоть читайте,что пишите.
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.

18 минут назад
Дерево не сломал?
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гость

28 минут назад
старенький мопед. куда ж ёму работать.
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липчанин 1

31 минуту назад
Автор, ты прочитываешь текст: " 3 апреля в Липецком районе на автодороге «Боринское-Маховище-Гудовко» 36-летний неработающий мопеда «Ирбис Вираго»"?
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Ольга

33 минуты назад
Кто вас на работу принимает.не работающий мопед
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Ыш

46 минут назад
Страшно подумать, что было бы, если бы мопеда был работающий.
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байкер

49 минут назад
в колхозе видимо не знают что мотоцикл это не х..у..й собачий
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Неработающий пенсионера

55 минут назад
Без комментариев, Лет через семь и такая писанина за счастье будет
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Без комментариев

сегодня, 10:23
36-летний неработающий мопеда «Ирбис Вираго» допустил наезд на препятствие и падение.
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Происшествия