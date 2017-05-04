Мотоциклист погиб при столкновении с деревом

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, 2 погибли.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 3 апреля в Липецком районе на автодороге «Боринское-Маховище-Гудовко» 36-летний неработающий мопеда «Ирбис Вираго» допустил наезд на препятствие и падение. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В Липецком районе в 18:15 на автодороге «Хлевное-Липецк» 32-летний водитель автомобиля «КамАЗ» допустил наезд на 59-летнего пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

В Тербунском районе столкнулись «ВАЗ-21102» под управлением 40-летнего водителя, и грузовик «Скания» под управлением 32-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ-21102» и трое пассажиров данного транспортного средства. Все пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в ГУЗ «Тербунская МРБ».

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1561 нарушение ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 12, неиспользование ремней безопасности – 75, детских удерживающих устройств- 4, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 60.