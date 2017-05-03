В России
23 минуты назад
В Новороссийске нашли дельфинов с прострелянными головами
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Живодеров ищут.
В районе Новороссийска местные жители обнаружили двух мертвых дельфинов, которые были убиты, по всей видимости, выстрелами в голову. По свидетельству очевидцев, одного дельфина обнаружили в море у поселка Дюрсо, другого - возле морского вокзала Новороссийска, пишет «Российская Газета — Кубань».
Представители Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры пояснили, что злоумышленники, совершившие данные преступления, могут понести наказание по одной из двух статей. Первая — незаконная добыча (вылов) рыбных биологических ресурсов, максимальное наказание за нее — ограничение свободы до двух лет. Вторая — жестокое обращение с животными, которое предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года, отмечает ИА KrasnodarMedia.
В настоящее время прокуратура организовала проверку по данным фактам, в рамках которой назначены лабораторные экспертизы морской воды и тел животных.
Представители Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры пояснили, что злоумышленники, совершившие данные преступления, могут понести наказание по одной из двух статей. Первая — незаконная добыча (вылов) рыбных биологических ресурсов, максимальное наказание за нее — ограничение свободы до двух лет. Вторая — жестокое обращение с животными, которое предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года, отмечает ИА KrasnodarMedia.
В настоящее время прокуратура организовала проверку по данным фактам, в рамках которой назначены лабораторные экспертизы морской воды и тел животных.
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