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Ветераны войны получат поздравления президента

3 188
#Великая Отечественная война
Ветераны войны получат поздравления президента

Более 19 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны в Липецкой области получат поздравления с Днем Победы от Президента России

В канун празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Липецкой области ветераны войны и труженики тыла получат поздравление от главы государства.

По состоянию на 1 апреля 2017 года в Липецкой области проживает 19 322 ветерана, из них:

- 553 жителя региона, принимавших участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны;

- 190 инвалидов Великой Отечественной войны;

- 17 946 тружеников тыла;

- 382 бывших несовершеннолетних узников концлагерей;

- 75 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- 30 инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны;

- 146 военнослужащих, не принимавших в период войны участия в боевых действиях.

В 2016 году поздравления Президента России получили 23188 ветеранов и тружеников тыла, в 2015 – более 27 тысяч.

3 188
#Великая Отечественная война

Комментарии (3)

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...

28 минут назад
надоел
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Анальное дырка

49 минут назад
согласен с Жопой
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Жопа

52 минуты назад
Наш губернатор объявил , что город к 9 мая готов!!! Скажу честно, я с ним полностью согласна! Фронтовые дороги построены, противотанковые ямы равномерно распределены по улицам, оборонительные траншеи по тротуарам выкапываются!!! ВРАГ - НЕ ПРОЙДЕТ!!!
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