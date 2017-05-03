Долгоруковская группа «EEK stуle» собирает средства для больных сверстников

Подростки проводят концерты в селах а вырученные средства передают на лечение страдающих различными недугами детей.

В Долгоруковском районе набирает обороты благотворительный марафон «Творчество против недуга». В ходе марафона различные творческие коллективы выступают в селах района, а собранные средства передают на лечение детей.



так на днях участники молодёжного коллектива «EEK stуle», состоящего из учащихся лицея села Долгоруково Насти Егоровой, Насти Ефимовой и Михаила Карифанова посетили с благотворительным концертом сёла Верхний Ломовец и Жерновное. Долгоруковцы относятся с большим уважением к юным артистам и охотно посещают мероприятия с их участием, сообщили в администрации района.

