Общество
сегодня, 08:29
Долгоруковская группа «EEK stуle» собирает средства для больных сверстников
Подростки проводят концерты в селах а вырученные средства передают на лечение страдающих различными недугами детей.
В Долгоруковском районе набирает обороты благотворительный марафон «Творчество против недуга». В ходе марафона различные творческие коллективы выступают в селах района, а собранные средства передают на лечение детей.
так на днях участники молодёжного коллектива «EEK stуle», состоящего из учащихся лицея села Долгоруково Насти Егоровой, Насти Ефимовой и Михаила Карифанова посетили с благотворительным концертом сёла Верхний Ломовец и Жерновное. Долгоруковцы относятся с большим уважением к юным артистам и охотно посещают мероприятия с их участием, сообщили в администрации района.
так на днях участники молодёжного коллектива «EEK stуle», состоящего из учащихся лицея села Долгоруково Насти Егоровой, Насти Ефимовой и Михаила Карифанова посетили с благотворительным концертом сёла Верхний Ломовец и Жерновное. Долгоруковцы относятся с большим уважением к юным артистам и охотно посещают мероприятия с их участием, сообщили в администрации района.