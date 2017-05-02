В центре Липецка могут появиться арт-зона, видовые площадки и открытая художественная галерея

В департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка подвели итоги открытого конкурса на разработку архитектурно-планировочного решения территории от здания художественного музея имени Виктора Сорокина до Детского парка.

Как сообщили в департаменте, на конкурс были представлены три работы. Жюри, в состав которого вошли представители администрации города Липецка, ведущие архитекторы города, представители бизнеса, Общественной палаты, общественной организации «Опора России», оценивало работы по трём критериям: стилистическое соответствие проектных решений сложившейся исторической застройке в данной части города Липецка, создание комфортной эстетической среды и качественного современного пространства для отдыха, а также современность и экономичность проекта.



Наибольшее количество баллов набрал проект архитектора Анатолия Николюкина. Автор в своей работе предложил разбить территорию на зону отдыха, арт-зону с размещением в ней памятника Виктору Сорокину, открытой галереи художников и видовых площадок, прогулочную зону для молодожёнов в районе городского ЗАГСа, административно-информационную зону и зону предпринимателей, в которой предлагается разместить информацию об истории предпринимательства Липецкой области и о людях, внёсших значительный вклад в реконструкцию бульвара.



В рамках проведения комплексного благоустройства разработчик предложил расчистить газоны и кустарники от старой травы, провести ремонт парапетов и старых фонтанов, скамеек, выполнить санацию деревьев, чистку ливневой канализации, установить малые архитектурные формы. Также по замыслу автора вдоль всего бульвара устраивается велодорожка с местами для велопопарковки, напротив ЗАГСа предусматривается вход на смотровую площадку с покрытием из эко-плитки и частичным ограждением этой территории реликтовыми деревьями и информационным стендом о мерах по охране и защите уникального памятника природы.



- По условиям конкурса победитель получит вознаграждение в размере 50 000 рублей, - сообщил первый заместитель главы администрации города Липецка – председатель конкурсной комиссии Евгений Губанов. – В дальнейшем проект победителя будет взят за основу при рабочем проектировании.



Финансирование конкурса осуществляется за счет средств ООО «МСП», помимо первого места учреждены призы в размере 10 000 тысяч рублей для победителей по критериям «Стилистическое соответствие проектных решений сложившейся исторической застройке» и «Создание комфортной эстетической среды и качественного современного пространства».

