Общество

22 минуты назад

Будущих водителей и автомеханников неправильно кормили в училище

83
#Питание #студенты #нарушения
Будущих водителей и автомеханников неправильно кормили в училище

В итоге директора оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Липецкой области при проведении плановой проверки выяснили, что в столовой ГОБПОУ «Октябрьское техническое училище» (село Октябрьское Усманского района) осуществляется приготовление блюд для питания с нарушением обязательных требований Технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

Таким образом, в действиях руководителя училища выявлены признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ

Как сообщили в управлении, в отношении виновного должностного лица государственным инспектором отдела составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности, наложен штраф на сумму 10 тыс. руб.

83
#Питание #студенты #нарушения

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