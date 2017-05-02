Будущих водителей и автомеханников неправильно кормили в училище

В итоге директора оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Липецкой области при проведении плановой проверки выяснили, что в столовой ГОБПОУ «Октябрьское техническое училище» (село Октябрьское Усманского района) осуществляется приготовление блюд для питания с нарушением обязательных требований Технического регламента «О безопасности пищевой продукции».





Таким образом, в действиях руководителя училища выявлены признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ

Как сообщили в управлении, в отношении виновного должностного лица государственным инспектором отдела составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности, наложен штраф на сумму 10 тыс. руб.