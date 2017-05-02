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Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста ИГ

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Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста ИГ

Переводчица ФБР переехала в Сирию и вышла замуж за террориста из запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"

Сотрудница ФБР в 2014 году вышла замуж за террориста "Исламского государства" (международная террористическая группировка, запрещена на территории России), в отношении которого вела расследование. Речь идет об одном из наиболее известных боевиков группировки — немце Денисе Касперте, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщается, что переводчица Даниэла Грин, работавшая в бюро, обманула свое начальство и отправилась в Сирию, где предупредила террориста о деталях расследования.

Грин предупредила Кусперта о том, что власти США начали расследование в отношении него. Спустя несколько недель после замужества она, по всей видимости, осознала свою ошибку и вернулась домой.

Женщина согласилась сотрудничать со следствием, а также признала себя виновной в даче ложных показаний. В итоге она была приговорена к двум годам тюрьмы и вышла на свободу летом прошлого года.
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