В Липецкую область ненадолго вернется небольшой дождь с грозой

В ближайшие сутки, с прохождением холодного фронта, в Липецкой области похолодает. Местами не исключены небольшие кратковременные дожди, местами с грозами и усилением ветра порывами до 15 м/сек.

В последующие двое суток погода прогнозируется без осадков, однако похолодание продолжится. Среднесуточные температуры воздуха 3 мая составят 15-16 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы, 4 мая среднесуточные температуры приблизятся к климатической норме, составят 11-13 градусов тепла, 5 мая - 7-9 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы .

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек., местами порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 до градусов тепла, днем от 15 до 20 градусов тепла, а при прояснениях — до +23.

В Липецке переменная облачность без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от +19 до +21.

3 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 3 градуса мороза.