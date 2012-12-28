62-летнего липчанина будут судить за попытку обмануть государство

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Липецке передают в суд уголовное дело в отношении 63-летнего жителя областного центра.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в ноябре 2022 года обвиняемый оформил так называемый социальный контракт с государством, предусматривающий выделение ему денежной помощи на открытие бизнеса. Мужчина обещал заняться ремонтом автомобиля.В установленный срок мужчина не отчитался перед государством, бизнес не открыл. Выяснилось, что 350 тысяч рублей он потратил на личные нужды.В итоге теперь несостоявшегося бизнесмена будут судить по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.Возможно, преступная схема и не пришла бы в голову жителю Липецка, будь у него возможность выйти на пенсию в 60 лет.