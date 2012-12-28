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147
17 минут назад
1

62-летнего липчанина будут судить за попытку обмануть государство

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Липецке передают в суд уголовное дело в отношении 63-летнего жителя областного центра.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в ноябре 2022 года обвиняемый оформил так называемый социальный контракт с государством, предусматривающий выделение ему денежной помощи на открытие бизнеса. Мужчина обещал заняться ремонтом автомобиля.

В установленный срок мужчина не отчитался перед государством, бизнес не открыл. Выяснилось, что 350 тысяч рублей он потратил на личные нужды.

В итоге теперь несостоявшегося бизнесмена будут судить по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Возможно, преступная схема и не пришла бы в голову жителю Липецка, будь у него возможность выйти на пенсию в 60 лет.
Мошенничество
социальный контракт
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Дед
7 минут назад
Автомобиль то отремонтировал ?
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