521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Происшествия
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17 минут назад
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62-летнего липчанина будут судить за попытку обмануть государство
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в ноябре 2022 года обвиняемый оформил так называемый социальный контракт с государством, предусматривающий выделение ему денежной помощи на открытие бизнеса. Мужчина обещал заняться ремонтом автомобиля.
В установленный срок мужчина не отчитался перед государством, бизнес не открыл. Выяснилось, что 350 тысяч рублей он потратил на личные нужды.
В итоге теперь несостоявшегося бизнесмена будут судить по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Возможно, преступная схема и не пришла бы в голову жителю Липецка, будь у него возможность выйти на пенсию в 60 лет.
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