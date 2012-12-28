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сегодня, 10:00
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Накопил – и забыл: когда депозиты ищут своих владельцев

Банковские депозиты являются привычной частью нашей финансовой жизни. Деньги кладут под процент, чтобы сберечь от инфляции, накопить на крупную покупку, сделать запас на непредвиденные расходы.

У депозита есть свой срок – от месяца до нескольких лет, он прописывается во время открытия вклада. В это время на деньги, переданные банку, начисляются более высокие проценты. После окончания срока депозита можно забрать всю сумму с процентами.

Но иногда вкладчики по каким-то причинам пропускают срок, когда нужно посетить банк – находятся в командировке в другом городе или заболели, забыли точную дату закрытия вклада, посчитали, что банк автоматом продлит депозит, на который продолжат накручивать проценты. GOROD48 узнал, что будет, если случайно или осознанно забыть про депозит.

О деньгах на депозите

Главным условием получения дохода с вклада является то, что вкладчик передает свои деньги банку на определенное время. Тот ими распоряжается и обязуется вернуть вам в конце оговоренного срока, добавив начисленные проценты. Деньги, которые положили в банк на депозит – месяц назад или два года, остаются собственностью вкладчика. Даже если срок этого срочного вклада истек. Забрать изначально вложенные средства также можно в любой момент, но есть нюанс – если сделать это до окончания срока действия депозита, проценты за использование денег не выплатят.

Как узнать об окончании срока депозита

До февраля 2024 года необходимо было самостоятельно следить за сроками – банк мог сообщить об этом, но такое требование было рекомендацией. С февраля прошлого года кредитные организации должны уведомлять клиентов об окончании срока вклада за пять дней по закону. Подобное сообщение должно приходить клиенту любым способом, предусмотренным договором (звонок, электронная почта, смс- или пуш-уведомление). За это время клиент должен решить, что делать с деньгами дальше – забрать или продлить договор.

Если клиент все же забыл о вкладе

Дальнейшее развитие событий зависит от того, есть ли у вклада опция автопролонгации (продления). Так, при открытии депозита банк может предложить пролонгировать вклад, если клиент не забрал деньги. Условия прописываются – пролонгация может быть на тех же условиях, что был открыт первоначальный вклад, ставку продленного вклада могут пересчитать, если его условия изменятся к моменту продления. В договоре также определяется – можно ли продлить вклад несколько раз, или эта опция используется лишь раз.

В случае, если пролонгация не предусмотрена, открытый вклад или продлят на условиях бессрочного вклада «до востребования», или деньги будут перечислены на банковский счет клиента. Стоит помнить, когда срок вклада завершается, то банк не обязан и дальше начислять проценты, которые были прописаны в договоре по открытому срочному продукту. Поэтому клиент рискует лишиться высоких процентов, если по истечению срока банковского вклада за ним не обратится. Фактически средства после окончания договора будут просто находиться в банке на хранении, не принося какую-либо прибыль.
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Комментарии (2)

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Подарок
46 минут назад
Приставы спишут 100 р. с вашего вклада условно говоря . И не увидите вы никаких процентов никогда.
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А шо
48 минут назад
Ещё есть дураки доверять деньги банкам?
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