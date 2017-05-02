Культура
42 минуты назад
В Липецке собирают «Русские рифмы»
Конкурс рассчитан на молодежь.
Центр патриотического воспитания населения Липецкой области объявляет о старте регионального конкурса «Русские рифмы». Литературное сражение принимает заявки до 30 июня.
Участниками творческого соревнования могут стать молодые авторы в возрасте от 18 до 30 лет. На литературный конкурс могут прислать заявки исключительно жители Липецкой области. Им предстоит сразиться в трех номинациях:
- «Вася Теркин — мой герой!» - стихотворения о героических поступках
- «Средь полей, холмов, оврагов» - стихи о малой Родине
- «Чуть солнце пригрело откосы» - стихотворения о природе.
Один автор может представить на конкурс не более трех произведений. После отбора участникам предстоит выступить со своими произведениями на открытых площадках Липецка.
Участниками творческого соревнования могут стать молодые авторы в возрасте от 18 до 30 лет. На литературный конкурс могут прислать заявки исключительно жители Липецкой области. Им предстоит сразиться в трех номинациях:
- «Вася Теркин — мой герой!» - стихотворения о героических поступках
- «Средь полей, холмов, оврагов» - стихи о малой Родине
- «Чуть солнце пригрело откосы» - стихотворения о природе.
Один автор может представить на конкурс не более трех произведений. После отбора участникам предстоит выступить со своими произведениями на открытых площадках Липецка.