В Липецке собирают «Русские рифмы»

Конкурс рассчитан на молодежь.

Центр патриотического воспитания населения Липецкой области объявляет о старте регионального конкурса «Русские рифмы». Литературное сражение принимает заявки до 30 июня.



Участниками творческого соревнования могут стать молодые авторы в возрасте от 18 до 30 лет. На литературный конкурс могут прислать заявки исключительно жители Липецкой области. Им предстоит сразиться в трех номинациях:

- «Вася Теркин — мой герой!» - стихотворения о героических поступках

- «Средь полей, холмов, оврагов» - стихи о малой Родине

- «Чуть солнце пригрело откосы» - стихотворения о природе.



Один автор может представить на конкурс не более трех произведений. После отбора участникам предстоит выступить со своими произведениями на открытых площадках Липецка.