Культура

42 минуты назад

В Липецке собирают «Русские рифмы»

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#конкурс #литература #творчество
В Липецке собирают «Русские рифмы»

Конкурс рассчитан на молодежь.

Центр патриотического воспитания населения Липецкой области объявляет о старте регионального конкурса «Русские рифмы». Литературное сражение принимает заявки до 30 июня.

Участниками творческого соревнования могут стать молодые авторы в возрасте от 18 до 30 лет. На литературный конкурс могут прислать заявки исключительно жители Липецкой области. Им предстоит сразиться в трех номинациях:
- «Вася Теркин — мой герой!» - стихотворения о героических поступках
- «Средь полей, холмов, оврагов» - стихи о малой Родине
- «Чуть солнце пригрело откосы» - стихотворения о природе.

Один автор может представить на конкурс не более трех произведений. После отбора участникам предстоит выступить со своими произведениями на открытых площадках Липецка.
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#конкурс #литература #творчество

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