Общество

сегодня, 11:00

В Липецке объявлен карантин по бешенству

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#карантин #бешенство #постановление
В Липецке объявлен карантин по бешенству

Найдены два очага.

Глава администрации Липецкой области подписал два постановления о введении в региональном центре мер по ограничению распространения бешенства. Карантин в Липецке будет действовать два месяца.

Очаги бешенства животных обнаружены в двух районах. Первый — на территории 29 линии СНТ «Тракторостроитель-2», второй — в частном подворье на улице Кольцова в селе Ссёлки. Угрожающими зонами признаны весь садовый поселок и все село Липецка.

В течение двух месяцев там запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить их за пределы зоны угрозы распространения заболевания. Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии Липецкой области.
2 623
#карантин #бешенство #постановление

Комментарии (2)

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1

25 минут назад
и все село Липецка
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1

сегодня, 11:27
и все село Липецка, и это правильно
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