В Липецке объявлен карантин по бешенству

Найдены два очага.

Глава администрации Липецкой области подписал два постановления о введении в региональном центре мер по ограничению распространения бешенства. Карантин в Липецке будет действовать два месяца.



Очаги бешенства животных обнаружены в двух районах. Первый — на территории 29 линии СНТ «Тракторостроитель-2», второй — в частном подворье на улице Кольцова в селе Ссёлки. Угрожающими зонами признаны весь садовый поселок и все село Липецка.



В течение двух месяцев там запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить их за пределы зоны угрозы распространения заболевания. Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии Липецкой области.