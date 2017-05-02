Общество

47 минут назад

Накануне Дня Победы в Липецке появится аллея туй

3 306
#благоустройство
Накануне Дня Победы в Липецке появится аллея туй

Вечнозеленые деревья украсят улицу Плеханова.

На этой неделе на улице Плеханова появится аллея туй. Специалисты МУП «Зеленхоз» высадят 64 вечнозеленых дерева. Об этом GOROD48 сообщил руководитель предприятия, депутат горсовета Александр Кулаков.

- Аллея туй начнется от от музея первого профессионального революционера России Плеханова и закончится у здания Правобережного районного суда, - сказал Александр Кулаков.

Этой весной по заданию главы Липецка в городе силами «Зеленхоза» увеличится на 5 тысяч квадратных метров площадь цветников. Уже сегодня муниципальные озеленители начнут развешивать вдоль разделительного ограждения на проезжей части улицы Водопьянова вазоны с ампильными петуньями. Новинкой этого года станет появление искусственных конструкций в виде деревьев, украшенных живыми цветами, у железнодорожного вокзала.
3 306
#благоустройство

Комментарии (3)

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Чел.

3 минуты назад
Туя,туя ,а что детишкам .......я!
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Дизайнер (он же Ургант, он же просто Кац)

19 минут назад
А чтобы ансамбль получился законченным здание райсуда перестроить в мавзолей Тербунатору
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123

29 минут назад
А через неделю на приусадебных участках липчан появятся туи.... как было с улицами Гагарина и Космонавтов, где 1/3 туй была украдена за первый год и еще 1/4 за второй.
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