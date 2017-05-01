Общество

26 минут назад

В Липецке открыт сезон фонтанов

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#фонтаны
В Липецке открыт сезон фонтанов

Фонтаны запустили сразу после митинга.

После первомайского митинга на площади Петра Великого, ведущая объявила об открытия сезона фонтанов. После этого первым забил "музыкальный фонтан".

Сегодня должны заработать в городе все 16 фонтанов. 

Открытие сезона фонтанов за последние годы прошло по иному сценарию. Ранее фонтаны запускал мэр Липецка Михаил Гулевский со словами: "Фонтанам быть, фонтанам - бить". Сегодня же на мероприятиях нынешний мэр Липецка Сергей Иванов и вовсе отсутствует. Среди высших региональных чиновников также нет председателя областного Совета Павла Путилина.
119
#фонтаны

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