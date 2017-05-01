Общество
26 минут назад
В Липецке открыт сезон фонтанов
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Фонтаны запустили сразу после митинга.
После первомайского митинга на площади Петра Великого, ведущая объявила об открытия сезона фонтанов. После этого первым забил "музыкальный фонтан".
Сегодня должны заработать в городе все 16 фонтанов.
Открытие сезона фонтанов за последние годы прошло по иному сценарию. Ранее фонтаны запускал мэр Липецка Михаил Гулевский со словами: "Фонтанам быть, фонтанам - бить". Сегодня же на мероприятиях нынешний мэр Липецка Сергей Иванов и вовсе отсутствует. Среди высших региональных чиновников также нет председателя областного Совета Павла Путилина.
Сегодня должны заработать в городе все 16 фонтанов.
Открытие сезона фонтанов за последние годы прошло по иному сценарию. Ранее фонтаны запускал мэр Липецка Михаил Гулевский со словами: "Фонтанам быть, фонтанам - бить". Сегодня же на мероприятиях нынешний мэр Липецка Сергей Иванов и вовсе отсутствует. Среди высших региональных чиновников также нет председателя областного Совета Павла Путилина.
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