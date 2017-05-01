В Липецке сгорел дом

Пожар произошел на Опытной

30 апреля, в 22:39 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании здания в Липецке, на ул. Опытная, д. 1 В. К месту пожара выехали: 1 отделение 6 ПСЧ, 1 отделение 7 ПСЧ, ДПД (1 чел.).



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.